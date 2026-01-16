古巴悼念在美抓捕馬杜洛期間陣亡官兵

（法新社哈瓦那15日電） 古巴今天悼念在美國出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）行動中陣亡的32名官兵。革命領袖卡斯楚（Raul Castro）也出席悼念儀式。

古巴當局宣布為這些陣亡官兵舉行為期兩天悼念，其中部分人員為馬杜洛的護衛隊成員。古巴當前面臨川普政府持續加壓威嚇。

官員表示，32名陣亡官兵中有21人來自負責情報的古巴內政部，其餘則屬於軍方。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）與94歲高齡、已退休的前領導人卡斯楚，今天清晨身著全套軍服，親自迎接官兵遺骸。

根據國營電視台播出的畫面，專機抵達哈瓦那的國際機場後，覆蓋古巴國旗的骨灰罈被從飛機卸下。

內政部長阿爾瓦雷斯（Lazaro Alberto Alvarez）將軍表示，國家向這些官兵表達敬意與感謝。他說，這些官兵在美軍1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯、並從住宅逮捕馬杜洛夫妻的行動中「戰至最後一槍一彈」。

他還說：「我們不是無奈地迎接他們，而是抱著無比自豪的心情。」並強調美國永遠無法收買古巴人民的尊嚴。

骨灰罈隨後由吉普車運往國防部，沿途哈瓦那市民站在街道兩旁致敬。

首都居民今天可前往悼念，活動將在美國駐哈瓦那大使館外集會作結。