古巴石油短缺影響日常 德國呼籲非必要勿前往

（法新社柏林10日電） 在美國施壓引發古巴石油危機後，德國今天發布旅行建議，呼籲公民若非必要應避免前往古巴。

美軍上月夜襲委內瑞拉、推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，隨後下令停止卡拉卡斯（Caracas）當局向古巴供應石油。

德國外交部於公告上指出：「古巴正面臨嚴峻能源危機，而能源基礎設施普遍老舊使情況進一步惡化。」公告指出，古巴「能源與燃料嚴重短缺，影響到生活的各個層面」，包括醫療照護。

公告進一步說明，目前來自海外的飛機無法在古巴補充燃料，「航班運作受到重大限制」，而且「已有數家飯店已經關閉」。

公告指出，「大眾運輸、路燈、交通號誌、提款機、通訊及安全系統都已嚴重受限，或面臨完全失效」的風險。

古巴發電廠難以維持電力供應 ，石油短缺已讓整個國家面臨陷入全面停電的窘境。

古巴政府已宣布緊急措施，包括國營企業工時縮短為4天，並限縮燃料銷售。

古巴近年來停電、燃料短缺本就一再發生，如今更加惡化，哈瓦那當局指責美國總統川普企圖「扼殺」古巴經濟。