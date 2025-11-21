古巴禍不單行 經濟危機缺糧缺藥又爆屈公病疫情

（法新社哈瓦那20日電） 正遭遇數十年來最嚴重經濟危機的古巴目前苦於乾淨水源、糧食、燃料和藥品嚴重短缺，禍不單行的是此刻又爆發屈公病疫情。

當地居民別無選擇，只能忍受此疾病之苦，手邊既缺糧食，又無法取得退燒與舒緩關節疼痛的藥物。這種病雖非高致命性，但劇痛恐讓人無法行走。

現年81歲的阿爾坎塔拉（Pilar Alcantara）在哈瓦那舊城區家中的老舊客廳沙發上虛弱地告訴法新社「全身劇痛」。

獨居的她說「我連走路都做不到。」

屈公病疫情最早是7月出現在古巴西部馬坦薩斯省（Matanzas），但目前已擴散至擁有970萬人口的古巴全境15省。

與此同時，古巴當地還有登革熱、茲卡病毒及黃熱病等由蚊子傳播的疫情。

74歲的奇羅加（Eva Cristina Quiroga）在哈瓦那寓所外等候房子進行蚊蟲噴藥時說：「我們這裡每個人都得過屈公病。」