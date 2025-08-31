王菀之內地巡唱 深圳武漢站同告取消
古巴總統亞洲行訪中越寮 尋求突破經濟困境
（法新社哈瓦那30日電） 古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今天表示他已啟程展開亞洲之行，將先後造訪中國、寮國與越南，他此行主要希望解決古巴嚴峻的經濟危機。
擁有約1090萬人口的古巴，目前正面臨嚴峻的經濟危機；同時，全球貿易也受到美國總統川普（Donald Trump）全面關稅政策的衝擊。
狄亞士─卡奈在社群平台X發文指出：「本週末我們展開對越南、中國和寮國的正式訪問，這些友邦與我們共享緊密關係，有著相互合作與團結的歷史，也承擔過時間與重大挑戰的考驗。」
越南是古巴在亞洲最重要的經貿夥伴。
根據古巴國際政策研究中心（Center for International Policy Research）統計，自2020年建立商業關係以來，越南已成為古巴在亞洲的最大投資國，雙邊貿易總額約3.4億美元。
越南對古巴出口稻米、煤炭、化學品、紡織品與電子零件，進口品項主要是古巴的藥品。
古巴近期允許越南企業Agri VAM在首都哈瓦那（Havana）以西的1000公頃土地上種植稻米。雖然越南過去曾為古巴提供稻作技術協助，但這是首度由越南私人企業直接在當地耕作。
米飯是古巴主食之一，平均每人每年消耗約60公斤。
