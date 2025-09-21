古巴至少15人因抗議缺電判重刑 最高刑期9年

（法新社哈瓦那20日電） 古巴最高法院表示，至少15人因參與去年針對缺電與缺糧的抗議活動而被判刑，最高刑期9年。

數百人2024年3月17日走上聖地牙哥（Santiago）、巴亞莫（Bayamo）和聖馬塔（Santa Marta）等3座城市的街頭示威，當時一些省份經歷了長達13小時的停電。

古巴人民最高法院昨晚發表的聲明指出，在巴亞莫市受審的15人中，8人被判刑6至9年，5人被判3至5年，2人被判不入獄的勞改。

聲明還表示，這些人被控「公眾秩序罪、襲擊罪、抗拒罪、藐視罪、違抗命令罪和煽動罪」。

這類抗議行為在共產黨統治的古巴曾經難以想像，但2022年以來類似抗議大幅增加。

隨著能源危機加劇，古巴在不到3年內經歷了6次大規模停電。