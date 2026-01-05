古巴：32公民死於美軍突襲委內瑞拉

（法新社哈瓦那4日電） 古巴政府今天表示，在美國對委內瑞拉發起的突襲行動中，共有32名古巴公民喪生。這項行動目標是逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其帶回美國受審。

古巴政府在全國電視播出的聲明中指出：「在美國政府對委內瑞拉發動這起犯罪性攻擊期間，有32名古巴人在作戰行動中喪生。」

美國總統川普今天也說，在美軍抓捕馬杜洛的行動中，有多名古巴安保人員喪命。（編譯：劉文瑜）