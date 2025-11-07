雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
古洞南路六狗日前離奇死亡 今再發現四狗屍
【動物專訊】古洞南路發生懷疑毒狗事件，67歲狗主陳先生前日（11月5日）發現所養的6隻狗離奇死亡，懷疑被人毒死，於是報警，沒想到今日再發現4隻狗死亡，包括3隻成犬和一隻狗BB，據知其中兩隻狗昨晚10時回家後出現異常行為，包括轉圈等，最終今早發現已經死亡。「520浪浪加油站」Bella今日中午到陳先生居所了解，她引述狗主懷疑是認識的人所為，她會再與狗主商討，想辦法保護那些狗狗。
據知陳先生在該地養了10多隻狗，唯現時只餘下6隻狗，Bella引述陳先生指，本來有7隻狗B，但當中5隻狗B已死亡，另有兩隻狗B不知所蹤。事緣前日警方收到陳先生報案，指所養的6隻狗死亡。警方回覆本報查詢表示，警員接報到場，於該址一水塘附近發現6個狗隻屍體。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。狗屍已轉交相關機構撿走作化驗。
事隔一日，陳先生今日再發現有狗狗死亡，Bella收到求助後到現場了解，發現3隻成犬和一隻幼犬的屍體，她引述陳先生指，其中兩隻狗昨晚10時回來後出現異常，出現轉圈等，結果今早便發現死亡。陳先生估計是認識的人所為，但卻指報警都沒用，對多隻狗狗遇害感到無能為力。
Bella表示，現時屋內仍有6隻狗在生，她會再與陳先生商討，看如何緝兇及保護狗狗。如有任何案件線索，請與520浪浪加油站聯絡。
