政府去年擱置於灣仔興建介紹北部都會區等大型建設展館計劃。發展局長甯漢豪昨在立法會會議上指，計劃在古洞北新發展區，設立「北都核心展廳」，相信長遠可幫助北都招商引資，爭取明年啟用。

甯漢豪表示，「北都核心展廳」鄰近即將於2027年啟用的東鐵綫古洞站，交通便利；同時亦鄰近政府已決定在古洞北落戶的國家發展成就館，形容「日後可發展成展館建築群，而塱原自然生態公園亦在毗鄰，參觀展廳的人士可以順道遊覽該公園，了解北都『發展與保育並行』的理念和成果。」

廣告 廣告

另外，議員李鎮強表示，政府可探討如何善用現有知識產權，例如Labubu或哪吒等角色，將其製作成動畫，或融入多媒體平台，增加北都資訊的可見度。甯漢豪回應指，當局會研究如何採納相關建議，並以更具趣味性及標誌性的方式推廣北部都會區。她指出，除展館展示外，政府亦會「走進社區」及「走出香港」，在學校或社區進行宣傳或舉辦活動。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009098/古洞設北都核心展廳-甯漢豪-爭取明年啟用?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral