古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。

昨日（5日）傍晚 6 時許，警方接獲一名 67 歲姓陳男子報案，稱其放養的 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被人毒害。現場是落馬洲古洞南路，據悉報案人表示一共放養 17 隻狗，昨日早上查看仍安然無恙，惟至晚上約 6 時，他發現其中 6 隻唐狗突然死亡，遂報警求助。

警方派員到場，調查後確認所有狗隻沒有表面傷痕及嘔吐物。漁護署及愛護動物協會人員到場協助調查，愛協職員檢查後，認為狗隻死亡有可疑，漁護署檢取狗屍往化驗所。上址一帶並沒有安裝閉路電視，警方在附近掃蕩沒發現可疑，案件暫時列作殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第 2 隊跟進。

古洞屢現懷疑毒狗案

翻查資料，今年 4 月古洞亦曾發生懷疑毒狗案。狗主陳先生所養的 4 隻狗身亡，疑遭人毒害，另有兩犬下落不明。此外，陳先生稱去年 7 月有 22 隻狗被毒死，過往亦曾有拉布拉多犬在水塘附近遭人割頸後死亡，兩次他均有報警求助，他不清楚何人所為。