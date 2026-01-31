古特瑞斯催會員國繳會費 稱聯合國財務瀕臨崩潰

（法新社紐約聯合國總部30日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，聯合國瀕臨財務崩潰，現金可能在7月底前用罄，呼籲各會員國繳納應繳付的費用。

由於部分會員國未全額繳納會費，一些會員國則是不準時付款，導致聯合國面臨長期性的預算問題，被迫凍結人事和削減開支。

古特瑞斯（Antonio Guterres）透過信函表示：「要麼所有會員國準時全額繳納應付費用，要麼會員國必須徹底修訂我們的財務規則，以防止即將發生的財務崩潰成真。」

儘管去年有超過150個會員國繳納應該支付的費用，聯合國截至年底仍有16億美元的會費沒收到，是2024年的兩倍以上。

古特瑞斯寫道：「當前走向難以為繼，這使聯合國暴露在結構性財務風險之下。」

古特瑞斯的發言人哈克（Farhan Haq）在記者會上補充道，聯合國還面臨一個相關問題：必須向會員國退還未使用的資金。

古特瑞斯在信中也點出這個問題，他寫道：「我們陷入卡夫卡式的循環，被預期歸還不存在的錢。」

他並強調：「現實極為嚴峻：除非繳費情況大幅改善，否則我們無法完全執行去年12月通過的2026年度計畫預算。更糟糕的是，根據過往趨勢，經常預算現金可能在7月底前用盡。」

古特瑞斯將於2026年底卸任，本月他發表任內最後一場年度演說，提出新年度優先目標。他表示世界「因適得其反的地緣政治分歧和公然違反國際法而四分五裂」。

他也抨擊「大幅刪減開發與人道援助」，這似乎是在影射美國總統川普（Donald Trump）政府「美國優先」政策下大砍給多個聯合國機構的預算。

川普政府近幾個月來削減給部分聯合國機構的資金，並拒絕或延遲繳納一些會費。

川普經常質疑聯合國的實用性，並批評其施政重點。

聯合國最高決策機構安全理事會（Security Council）因美國、俄羅斯、中國3個擁有否決權的常任理事國之間關係緊張，運作陷入癱瘓。

川普本月還自行推出「和平理事會」（Board of Peace），批評者認為這是要打造一個與聯合國抗衡的新組織。