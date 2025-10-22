不斷更新｜累計 23 名議員宣布棄選立法會
古特瑞斯：升溫逾1.5度已「不可避免」
（法新社日內瓦22日電） 聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，現在已經很明顯，將氣溫升幅控制在高出工業化前水準攝氏1.5度以內的努力，短期內將會失敗。
巴西下個月將舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），古特瑞斯在會議登場前指出，升溫超過1.5度將帶來「毀滅性」但可預期的影響。
他在日內瓦聯合國世界氣象組織（WMO）的天氣與氣候機構表示：「有一件事已經很清楚：在未來幾年內，我們無法將全球暖化限制在1.5度以下。」
「超標如今已不可避免。這意味著未來幾年內，我們將經歷一段時間高於1.5度的狀態，規模或大或小，強度或高或低。」
不過，古特瑞斯也強調，只要出現「典範轉移」且各國領袖認真看待這個問題，積極推動溫室氣體淨零排放，「根據我見過的所有科學家的說法，1.5度目標在本世紀結束前仍可能達成」。
古特瑞斯同時強調，必須「對抗錯誤資訊、假消息、網路騷擾及漂綠行為」，並稱「科學家與研究人員絕不應該害怕說出事實」。
美國總統川普（Donald Trump）上月在紐約聯合國總部演說時支持化石燃料、嘲諷綠色科技，古特瑞斯這番言論將被某些人看成是在回應川普的說法。
