Abema狼君節目甜蜜互動！ 古田愛理Popteen封面女王！
偶像起步：岐阜天使的雙人組冒險
哎喲，提起古田愛理，這位岐阜女孩的起步簡直像一場地方派對的意外驚喜！2015年，她以「jamini」雙人偶像身份登場，主打岐阜縣的活動，
當時被稱為「岐阜の天使」，那種清純活力讓人眼睛亮起來。短短兩年，她就跳槽到エイベックス的「flapbeats」，當上領袖，
還在さいたまスーパーアリーナ閃耀。誰料到，這只是暖身，她很快就轉戰模特兒界，證明自己不只會唱跳，還能擺pose迷倒眾生。
模特兒竄紅：Popteen的起伏戰役
轉型後，古田愛理像坐雲霄飛車般刺激。2017年，她拿下TOKYO GIRLS AUDITION的Popteen和ar獎，馬上變成《Popteen》專屬模特兒。
2018年，更是最年少入選《週刊ヤングジャンプ》的「制コレ18」，但同年Popteen降格，讓她經歷小低潮。幸好，她參加AbemaTV的《Popteenカバーガール戦争》，
靠實力奪冠復歸，還和莉子、香音組成「アリカ」單位，人氣直線上升。這些波折不只練就她的韌性，還讓她從青澀少女變成自信滿滿的封面女王。
綜藝曝光：狼君節目的甜蜜糾葛
2019年，古田愛理跨足綜藝，出演AbemaTV《白雪とオオカミくんには騙されない》，和さなり的互動成為焦點，甚至2021年有後續ドキュメント配信。
同一時期，她開YouTube頻道，三天內吸粉三萬，展現網路魅力。這些曝光不只擴大她的圈子，還讓粉絲看到她搞笑的一面，像個會在鏡頭前碎念的閨蜜，瞬間拉近距離。
女優轉型：從17歲世界到上司推し
2020年，她正式女優出道，在AbemaTV《僕だけが17歳の世界で》演大上結奈，接著在MBS《荒ぶる季節の乙女どもよ。》當十条園絵，演技漸入佳境。
2022年Popteen畢業後，她專注戲劇，2023年獲YouTube獎項肯定。近期在日テレ《ダメマネ！》飾南萌絵，テレ東《推しが上司になりまして フルスロットル》演早見すず，
角色從青春少女到職場菜鳥，展現多層次詮釋。這些作品讓她從寫真界跳出，變成小熒幕的熟悉臉孔。
X小天地：vlog與戲劇的隨性分享
古田愛理的X @Airi1146 就像她的心情筆記，10萬多粉絲每天等更新。bio強調岐阜根源和近期戲劇，她常po YouTube連結，如韓國購物或沖縄日帰りvlog，配上簡單表情如★或🫖。
還有戲劇クランクアップ宣傳，讓人感覺她忙碌卻親切。另一個@airiru_1st是寫真集專頁，雖舊文居多，但記錄2023年發售倒數和オフショ，像是回憶相冊。
IG視覺秀：品牌與旅行的生活剪影
Instagram @airi_furuta 則是她的圖像日誌，20萬追隨者追蹤。bio簡潔提Avex和寫真集，近期po文滿是時尚，如クリスマスコーデ或新ヘアスタイル，還有I.LO:VE品牌大使公告。
旅行照如台灣或韓國，配上飲茶心得或年末感謝，讓瀏覽者覺得像在跟隨她的日常冒險，充滿輕鬆氛圍。
寫真延伸：體感溫度的個人印記
2023年的1st寫真集《体感温度》是她的里程碑，在地元岐阜拍攝，封面解禁時引發熱議。這本書不只秀出身材，還捕捉她的「素顏」一刻，讓粉絲感受到那種親密溫度。
結合社群宣傳，她用オフショ和イベント拉粉，證明自己不只靠外在，還會用內容留住人心。
Japhub小編有話說
哇，探完古田愛理的軌跡，是不是覺得她像一本翻頁不停的漫畫，總有新篇章冒出來？她的三圍82魅力加上轉型精神，真的讓人佩服。
多刷她的X和IG，抓緊最新vlog或戲劇更新，我們下回再來聊其他日本圈的八卦趣事～
