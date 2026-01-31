古羅馬醫生使用人類糞便及百里香製藥的研究發現

一項令人咋舌的新研究發現，在一個羅馬玻璃藥瓶中發現了深棕色顆粒，提供了第一手的證據，顯示排泄物曾被用於治療疾病。在公元 2 世紀至 3 世紀之間，土耳其的佩加蒙（Pergamon）成為羅馬醫學的主要中心，因為當時著名的醫生加倫（Galen of Pergamon）在此地發展醫學。加倫調製的藥物在現代聽來似乎相當奇怪，例如用排泄物加上百里香以掩蓋氣味來治療炎症。然而，直至目前，考古學家無法證實這些成分實際上是如何運用的。這個玻璃容器最近在貝爾伽馬博物館的儲藏室中重新被發現，原本是從這座以療法聞名的傳奇城市的一個墓穴中挖掘出來的。

七個玻璃瓶在儲藏室中靜置多年，其中一個瓶子裡保存著珍貴但令人厭惡的證據，證明了僅在文本來源中提及的藥物的存在。在一個名為 ungentarium 的小瓶子內，這種深棕色的殘留物仍然附著在瓶壁上，研究作者告訴《Live Science》說這一點“無法被忽視”。經過刮取和分析後，研究人員毫不懷疑地確認這個藥瓶中含有排泄物，將理論轉化為歷史事實。如今，考古學家確定羅馬人實際上是開處方給予排泄物，因為他們確鑿地識別出第一手的化學證據。

在《考古科學報告》期刊發表的最新研究中，作者指出，排泄物的藥理學療法在希臘和羅馬文獻中廣泛出現，“然而，直到目前為止，沒有直接證據支持其實際應用。”考古學家切克·阿提拉（Cenker Atila）在翻找一個舊儲藏室時，發現了一個藥瓶裡可能存在的人類排泄物，並使用氣相色譜-質譜法分析這些棕色物質。其分子特徵並沒有說謊。阿提拉識別出兩種無可否認的成分，分別是 coprostanol 和 24-ethylcoprostanol，這確認了藥瓶中含有的確是人類排泄物。除此之外，他們還檢測到了 carvacol，一種使香草如百里香和牛至有強烈氣味的酚，這使他們推斷這些香草是用來掩蓋氣味的。

“根據我們對古典文獻的專業知識，我們立即認識到這種配方是加倫的藥物公式之一，”阿提拉在電子郵件中表示。科學家卡桑德拉·米勒（Kassandra Miller）指出，所謂的“污垢藥房”可以追溯到古代美索不達米亞和埃及。她認為這些傳統在希臘人和羅馬人之間仍然存在，直到他們發展出一個“完全的醫學理論”。古代文獻記載，加倫這位著名的希臘醫生實際上使用人類和動物的排泄物來製作藥物。然而，針對人類的排泄物，他特別提到來自以蘆筍豆、麵包和葡萄酒餵養的兒童的排泄物的藥用特性。

儘管如此，研究人員指出，今日的糞便微生物移植（FMT）被用作恢復腸道菌群的治療，這代表了健康排泄物的現代應用。然而，歷史文本中描述的古代配方確實存在，這些並非僅僅是理論，而是被積極實踐過，雖然其效果仍無法得知。

