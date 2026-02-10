古馳年銷售額劇減 母公司開雲集團4月提重整計畫

（法新社巴黎10日電） 法國精品業者開雲集團今天公布的財報顯示，2025年銷售金額下滑13%，淨利潤更是暴跌93.6%，主因為旗艦品牌古馳（Gucci）銷售表現不佳所致。

1963年成立的開雲集團（Kering）總部設在巴黎，是法國知名的精品業者，子公司包括Gucci、巴黎世家（Balenciaga）等企業。

開雲集團執行長德梅奧（Luca de Meo）在聲明中表示，2025年的表現未能展現真正潛力，公司將於4月提出重組計畫。

德梅奧指出：「4月16日的資本市場日，我們將提出明確藍圖，以具體明確的品牌策略、更有效率的組織架構以及嚴謹的財務紀律來恢復成長。」

開雲集團在扭轉時尚品牌Gucci的頹勢上屢屢受挫，去年才邀請來自喬治亞的設計師德姆納（Demna）出任Gucci創意總監。

開雲集團隨後於去年6月宣布，網羅時任法國車廠雷諾（Renault）執行長德梅奧，接任集團執行長一職，與董事長皮諾特（Francois-Henri Pinault）聯手推動企業轉型。

根據開雲集團財報，2025年品牌Gucci的銷售額估計將下滑22%，至60億歐元（約新台幣2256億元），但開雲集團表示，Gucci在去年下半年幾個季度情況已有改善。

然而，開雲集團去年第4季銷售額跌幅小於預期，加上德梅奧承諾2026年將實現成長與更高利潤率，開雲集團今天股價大漲。