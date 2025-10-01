創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
另類諾貝爾獎「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮
（法新社斯德哥爾摩1日電） 享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」今天公布多位獲獎人，其中包括台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳，表彰唐鳳致力推動數位民主的貢獻。
評審團在聲明中表示，唐鳳因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」而獲得該獎。
「優質民生獎」（Right Livelihood Award）由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設，主要表彰在環境保護、人權問題、可持續發展、健康、和平等領域活躍的個人和團體，被譽為另類諾貝爾獎。
馮宇克斯庫爾是一名郵票收藏家，他變賣部分收藏來設立該獎，起因是諾貝爾獎基金會拒絕在環境與國際發展領域設立新的獎項。
該獎項今年同時表彰了太平洋島國學生對抗氣候變遷組織（PISFCC）和關島人權律師阿古翁（Julian Aguon），他們將氣候議題帶上國際法院（ICJ），最終促成了國際法院在今年7月發布的諮詢意見，確認各國對應對氣候變遷具有法律義務。
評審團讚揚PISFCC「將氣候正義的呼聲帶到世界最高法庭，把生存問題轉化為權利議題，並將氣候行動提升為法律責任」。
阿古翁因其「藍海法律事務所」（Blue Ocean Law）設計了將此案帶上國際法院的法律策略而獲表彰。
蘇丹的人道援助網絡「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）同獲表揚。「緊急應變室」是一個以社區為基礎的草根網絡，致力於在蘇丹內戰期間分發援助物資。該網絡被形容為「在戰爭、流離失所與國家崩潰之中，支撐起該國人道救援的骨幹」。
同樣獲獎的還有緬甸反貪腐團體「為緬甸伸張正義」（Justice For Myanmar, JFM），這是一個祕密行動的緬甸維權組織，致力揭露那些從軍政府中獲利、並支撐軍政權力的企業。
其他人也在看
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 12 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 12 小時前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高
利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。信報財經新聞 ・ 1 天前
無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功通過三道「壓力測試」
啟德跑道區曾被唱衰「爆煲』」如今卻接連通過颱風、交通及成龍魔咒三道壓，樓市數據亦顯示庫存回落、成交回暖，啟德豪宅能否吐氣揚眉？Yahoo 地產 ・ 1 天前
TVB有人事變動 何小慧突退休並即時生效？ 無綫立即發聲明回應
今日有傳媒報導有指非戲劇部高級經理(綜藝)何小慧已經退休，並即時生效。 何小慧加入TVB30年 ，去年才在晚宴中拎取 「30年服務獎」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前