另類諾貝爾獎「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮

（法新社斯德哥爾摩1日電） 享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」今天公布多位獲獎人，其中包括台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳，表彰唐鳳致力推動數位民主的貢獻。

評審團在聲明中表示，唐鳳因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」而獲得該獎。

「優質民生獎」（Right Livelihood Award）由瑞典國會議員馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創設，主要表彰在環境保護、人權問題、可持續發展、健康、和平等領域活躍的個人和團體，被譽為另類諾貝爾獎。

馮宇克斯庫爾是一名郵票收藏家，他變賣部分收藏來設立該獎，起因是諾貝爾獎基金會拒絕在環境與國際發展領域設立新的獎項。

該獎項今年同時表彰了太平洋島國學生對抗氣候變遷組織（PISFCC）和關島人權律師阿古翁（Julian Aguon），他們將氣候議題帶上國際法院（ICJ），最終促成了國際法院在今年7月發布的諮詢意見，確認各國對應對氣候變遷具有法律義務。

評審團讚揚PISFCC「將氣候正義的呼聲帶到世界最高法庭，把生存問題轉化為權利議題，並將氣候行動提升為法律責任」。

阿古翁因其「藍海法律事務所」（Blue Ocean Law）設計了將此案帶上國際法院的法律策略而獲表彰。

蘇丹的人道援助網絡「緊急應變室」（Emergency Response Rooms）同獲表揚。「緊急應變室」是一個以社區為基礎的草根網絡，致力於在蘇丹內戰期間分發援助物資。該網絡被形容為「在戰爭、流離失所與國家崩潰之中，支撐起該國人道救援的骨幹」。

同樣獲獎的還有緬甸反貪腐團體「為緬甸伸張正義」（Justice For Myanmar, JFM），這是一個祕密行動的緬甸維權組織，致力揭露那些從軍政府中獲利、並支撐軍政權力的企業。