只有Steam玩家會這樣？分析揭祕：大家都在狂買「根本不會玩的遊戲」

作為全球最大的 PC 數位遊戲銷售平台，Steam 的 30% 抽成一直是業界討論話題。特別是當 Epic Games Store 以更低的 12% 抽成（以及有條件的 0%）加入競爭後，不少開發者開始質疑 Steam 的抽成是否過高。然而，專門研究 Steam 的遊戲行銷分析師 Chris Zukowski 卻提出了一個有趣的觀點：Steam 最成功的原因，恰恰是因為「玩家們只買不玩」。

你會只買遊戲不玩嗎？（圖源：Steam）

Zukowski 在個人網站中以「大部分買你遊戲的人都不會玩」為主題，撰寫了一篇深入分析 Steam 玩家行為的文章。他開頭就指出，Steam 的玩家非常特別，因為他們會購買自己不會玩的遊戲。

廣告 廣告

Zukowski 引用了 Netflix 共同創辦人 Reed Hastings 的說法：「我們和《要塞英雄》競爭比起 HBO 更激烈，因為在這高度分散的市場中，有成千上萬的競爭者在爭奪消費者的娛樂時間。」但他認為，Steam 根本不需要參與這場娛樂時間的爭奪戰。

他舉例了模型和樂高圈中常見的「山積」現象：「買了一大堆模型，總想著有一天會來組裝或上色，卻越堆越多」。Steam 平台同樣如此，作為一個強大的平台，它最大的魅力就是允許玩家盡情囤積大量遊戲。這些玩家會把錢花在自己根本沒打算玩的遊戲上，然後去做其他事情。

這個「只買不玩」現象有多誇張？Zukowski 研究 Steam 新品節後發現，就中位數的遊戲來說，多數玩家只是把它們加入願望清單，連免費的試玩版都沒有去玩。但這不代表開發者不該製作試玩版，因為 Steam 玩家能從中發現隱藏的寶藏，即便知道自己可能永遠不會玩，也能在加入收藏後獲得滿足感。

Zukowski 認為這個現象對開發者來說反而是好事。如果 Steam 玩家太過理性，遊戲銷量將會少非常多。正是因為 Steam 玩家都是「囤積狂」，開發者才願意讓 Steam 抽走 30%。Zukowski 開玩笑地說：「因為你可以接觸到一群會不負責任亂花錢的醉漢水手。」

這個分析也解釋了為什麼 Steam 能在面對更低抽成的競爭對手時，依然保持強大的市場地位。對開發者而言，重要的不只是抽成比例，更是平台能帶來多少實際銷售。而 Steam 這群「只買不玩」的囤積狂玩家，正是讓開發者願意支付 30% 抽成的關鍵原因。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk