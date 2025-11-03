「只為你遺憾」異軍突起 北美票房奪冠

【Now Sports】周日以3:1擊敗般尼茅夫後，曼城衝上英超次席，而領隊哥迪奧拿賽後笑言，他最想見到榜首的阿仙奴失球。即使曼城目前升上英超第2，仍與阿仙奴有6分之差，而且對方在英超已經在各項賽事7場比賽沒有失球，因此哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後這樣說：「希望有一天，阿仙奴會失球。他們目前正處於美妙的時刻，而這種時刻，我們在過去的球季也曾經歷過。不過，現在只踢了10輪比賽，還有28場，很多事情可以發生，己隊也會不斷進步。」曼城今仗再失球，但存在爭議，皆因泰拿阿當斯所入一球，懷疑有般尼茅夫球員在門前阻礙當拿隆馬出迎，哥迪奧拿炮轟球證安東尼泰萊：「這個判決簡直不可思議。我在這裡已經10年了，我們（和球證）彼此都很了解，賽後我看到他時有說，叫他跟我說，這是否犯規，我會等他的答案......他們這些球證，在伊蒂哈德球場總是很勇敢。」談到今場再射入兩球的賀蘭，哥迪奧拿認為這名前鋒如今已經像巔峰時期的美斯和基斯坦奴朗拿度一樣，可靠又高效，特別是數據方面，已達到「美C」的水平：「我說過很多次，他非常容易指導，有時我對他要求也很嚴格。我總是盡量對他保持開放的心態，但他非常腳踏實地，渴望

now.com 體育 ・ 7 小時前