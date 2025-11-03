低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
「只為你遺憾」異軍突起 北美票房奪冠
（法新社洛杉磯2日電） 北美院線聯盟（Exhibitors Relations）數據顯示，在這個表現平平的萬聖節週末，上映第2週的「只為你遺憾」（Regretting You）以810萬美元成績稱霸北美票房。
恐怖續集片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以800萬美元表現居次。
上週冠軍片「劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』」，以600萬美元落居第3。希臘導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）再次攜手奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）的「暴蜂尼亞」（Bugonia），以480萬美元排第4。
排名第5的是「回到未來」（Back to the Future）40週年重映版。
排名第6到第10的作品依序為：「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen: Deliver Me from Nowhere），380萬美元；「創：戰神」（Tron: Ares），280萬美元；「補丁兒」（Stitch Head，暫譯），210萬美元；「捍衛天使」（Good Fortune），150萬美元；「一戰再戰」（One Battle After Another），120萬美元。
