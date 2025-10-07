可再生能源達成新里程碑：太陽能與風能超越煤炭

可再生能源在歷史上首次產生的電力超過了煤炭，這標誌著全球向清潔能源轉型的重要變化。根據氣候智庫Ember的報告，2025年上半年，風能和太陽能的發電量合計超過了煤炭，這主要是由於太陽能的創紀錄擴張及中國和印度等主要經濟體穩定的風能增長所驅動。報告指出，可再生能源不僅滿足了全球日益增長的電力需求，還導致煤炭和天然氣使用量略有下降。在2025年上半年，全球電力需求增長了2.6％，即369太瓦時 (TWh)，而這一增長完全由太陽能和風能的增加所覆蓋，分別新增306 TWh（增長31％）和97 TWh（增長7.7％）。太陽能單獨佔據了電力需求增長的83％，這使得可再生能源首次領先於煤炭。

在這一背景下，Ember的高級電力分析師Małgorzata Wiatros-Motyka表示，太陽能和風能的增長速度已經足夠滿足全球對電力的需求增長。她指出，這標誌著一個轉變的開始，清潔能源正在與需求增長保持同步。2025年上半年，太陽能的增長速度創下了新紀錄，全球電力結構中的份額從6.9％提升至8.8％。中國在這一增長中發揮了主導作用，貢獻了全球太陽能增長的55％，美國（14％）、歐盟（12％）、印度（5.6％）和巴西（3.2％）緊隨其後。隨著越來越多的國家突破了太陽能發電的關鍵門檻，四個國家的電力來源中超過四分之一來自太陽能，而29個國家的比例超過了10％，相比去年的22個國家有所增加。

隨著這些發展的推進，可再生能源的總發電量在2025年上半年達到了5,072 TWh，比去年增長了7.7％。相對而言，煤炭發電則下降了31 TWh，降至4,896 TWh。因此，可再生能源現在在全球電力生產中佔據了34.3％的份額，超過了煤炭的33.1％。根據Ember的報告，這一轉變主要是由亞洲兩大經濟體推動的。中國和印度的清潔能源增長超過了它們的電力需求，導致化石燃料發電量下降。與2024年同期相比，中國的煤炭和天然氣使用量下降了2％，而印度的煤炭和天然氣使用量則分別減少了3.1％和34％。

雖然亞洲在全球能源轉型中扮演了領導角色，但各地的趨勢卻並不均勻。在美國，電力需求增長快於可再生能源的產出，導致2025年上半年煤炭發電量增加了17％。類似地，歐盟面臨著天氣導致的風能和水能發電下降。儘管太陽能增長強勁，歐盟的天然氣和煤炭發電仍分別上升了14％和1.1％，以補償可再生能源產出的減少。國際能源署（IEA）執行主任Fatih Birol在《衛報》的報導中指出，太陽能光伏系統將繼續主導全球清潔能源的擴展。他表示，未來幾年全球可再生能源的增長將以太陽能光伏為主，但風能、水能、生物能源和地熱能也將作出貢獻。

專家們將這一里程碑視為象徵性和結構性的進步，反映出全球對清潔能源基礎設施的投資正在加速。然而，維持這一領先地位仍然依賴於持續的政策支持、對電池儲存的投資以及傳輸基礎設施的擴展。全球太陽能協會（Global Solar Council）首席執行官Sonia Dunlop強調了保持這一勢頭的重要性。她指出，這一分析證實了目前的現狀：太陽能和風能不再是邊緣技術，而是推動全球電力系統前進的主要力量。可再生能源首次超越煤炭標誌著一個歷史性的轉變。為了鎖定這一進展，政府和行業必須加速對太陽能、風能和電池儲存的投資，確保清潔、可負擔和可靠的電力能惠及各個社區。

Ember的報告還指出，全球電力行業的排放量略有下降，減少了1200萬噸二氧化碳，這主要歸因於中國和印度的減排。儘管存在地區波動，分析人士一致認為，2025年是一個標誌性的時刻，全球能源轉型的進程已經從邊緣走向主流，顯示出可再生能源在全球電力生產中的重要性日益增強。

