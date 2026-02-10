可口可樂博物館免費開放！為了慶祝香港太古可口可樂成立60周年，品牌將於2026年3月7日舉辦極罕有的公眾限定活動——「香港太古可口可樂博物館導賞團」！這次可口可樂博物館導賞團不僅門票全免，更會帶大家深入沙田廠房，參觀全球最高的可樂裝瓶廠。名額極之有限，每場只限30人，可口可樂迷想帶小朋友去「朝聖」就要 mark 實以下報名詳情！

可口可樂博物館免費開放！參觀全球最高可樂裝瓶廠 附報名連結/日期/打卡位｜親子好去處2026

亮點逐個捉：打卡1886年藥房＋歷代可樂樽

導賞團行程豐富，結合了歷史回顧、生產線參觀及互動體驗，絕對是寓教於樂的好去處。

【懷舊打卡位】

開啟尋樂趣之旅： 位於地下入口，展出歷代可樂瓶身及經典紀念品，包括可口可樂搖搖、麥當勞聯乘玻璃杯及北極熊精品，滿滿童年回憶！

雅各藥房 (Jacobs' Pharmacy)： 重現 1886 年可口可樂發源地！大家可以穿上復古服飾，化身創始人約翰‧彭伯頓博士的助手，更可在實驗室透過嗅覺推測可樂口味。

【探索工廠秘密】

世一沙田廠： 參觀這座樓高 147 米、全球最高的可樂裝瓶廠！透過彩虹地板了解其精密的垂直運輸系統，如何橫跨 11 層樓運送飲品。

生產線全面睇： 在觀賞廊親眼見證可樂的飛速生產過程，非常壯觀。

【環保教育】

可持續發展解密： 透過互動遊戲了解膠樽回收過程，同場展出全球首創的 bonaqua「無招紙」包裝水生產線，教導小朋友環保概念。

環遊世界特色瓶身 潮語罐/弧形樽大晒冷

除了工廠內部，博物館亦展出了來自世界各地的特色可樂瓶，包括印有香港潮語的罐身、中國特色的「錦繡中華」系列等，讓大家一睹各地的可樂文化。平時沙田可樂廠好少開放俾公眾參觀，今次更是免費，真的千載難逢！入面有得睇又有得玩，還可以讓小朋友了解平時飲的汽水是如何生產，極具教育意義。記得2月12日 2點準時入網搶位啦！

必搶！3月7日限定開放 2月12日準時搶飛

這次導賞團機會難得，只辦一天共 3 場，家長們務必設好鬧鐘搶位。

活動日期： 2026年3月7日（星期六）

地點：沙田小瀝源源順圍 17-19 號香港太古可口可樂廠

場次時間： 13:30 - 14:30 15:00 - 16:00 16:30 - 17:30

報名日期：2026年2月12日下午2:00起

費用：全免

報名連結：按此報名

