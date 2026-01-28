農曆新年將至，又是時候辦年貨兼換購賀年潮物！可口可樂（Coca-Cola）今年馬年新春攻勢強勁，由即日起推出一系列「福馬」主題活動。最矚目的必定是極具收藏價值的「限量版水晶麻雀」及人氣「磁吸牽手襪子」！此外，掃描金蓋更有機會贏取足金金樽，甚至同「添樂王」陸永一齊歎維港煙花開年飯。即睇內文整合的全港換領地點及抽獎詳情！

限量版水晶麻雀＋磁吸拖手襪換領攻略

每年可口可樂的賀年精品都掀起搶購熱潮，今年共有三款焦點精品，當中以「水晶麻雀」最為吸睛！可口可樂™限量版水晶麻雀套裝以仿水晶材質製作，紅白金配色極具質感，索子更變身成薯條圖案，玩味十足！換領方法非常簡單，於惠康、百佳、AEON、7-11、OK便利店等指定商戶，購買可口可樂產品滿 HK$50 加 HK$1 即可換購，換領日期由2026年1月30日至2月12日（視乎商戶而定）。水晶麻雀數量有限，根據往年經驗通常極速換罄，建議大家 Mark 實 1月30日 這個關鍵日子去各大超市搶購！可口可樂磁吸牽手襪子則是情侶或家人拜年必備！兩隻襪子靠近時會輕輕相吸，寓意「牽手」過肥年，於 7-Eleven、OK便利店或大生超市等，購買指定金額（約HK$38-$48）產品即送；還有可口可樂收納式環保袋：摺疊後可變成可樂罐立體造型，於超市買滿指定金額即送。

掃金蓋抽獎！贏「足金金樽」及陸永煙花開年飯

除了換禮物，飲可樂隨時有「金」喜！由即日起至 2月26日，舉辦「可口可樂 年在一起 一開即賞」大抽獎。只需購買印有金蓋或金拉環的產品，掃描 QR Code 即可參加。頭獎（共6名）：馬年珍藏版可口可樂™足金金樽，極具收藏價值！第一期限定獎（10名）：「可口可樂®年在一起開年飯」，可攜同3位親友於大年初二在維港美景下欣賞煙花，更有嘉賓陸永陪你玩遊戲！其他獎品則有可口可樂磁吸式自拍螢幕、超市禮券等。

可口可樂賀年必搶限量水晶麻雀／磁吸拖手襪！抽獎贏足金金樽＋陸永陪食煙花開年飯（附換領攻略）

福馬賀年罐登場 刺繡設計寓意「馬到功成」

辦年貨當然要好意頭！今年可口可樂推出 「福馬賀年罐」，設計靈感來自傳統刺繡工藝，將可樂樽、金元寶拼湊成煙花圖案。罐身印有「喜迎福馬」及「馬到功成」字句，無論是原味還是無糖口味，擺在全盒旁都氣氛滿分。

可口可樂賀年必搶限量水晶麻雀／磁吸拖手襪！抽獎贏足金金樽＋陸永陪食煙花開年飯（附換領攻略）

