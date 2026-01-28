錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
可口可樂賀年必搶限量水晶麻雀／磁吸拖手襪！抽獎贏足金金樽＋陸永陪食煙花開年飯（附換領攻略）
可口可樂（Coca-Cola）今年馬年新春攻勢強勁，最矚目的必定是極具收藏價值的「限量版水晶麻雀」及人氣「磁吸牽手襪子」，即睇內文：
農曆新年將至，又是時候辦年貨兼換購賀年潮物！可口可樂（Coca-Cola）今年馬年新春攻勢強勁，由即日起推出一系列「福馬」主題活動。最矚目的必定是極具收藏價值的「限量版水晶麻雀」及人氣「磁吸牽手襪子」！此外，掃描金蓋更有機會贏取足金金樽，甚至同「添樂王」陸永一齊歎維港煙花開年飯。即睇內文整合的全港換領地點及抽獎詳情！
限量版水晶麻雀＋磁吸拖手襪換領攻略
每年可口可樂的賀年精品都掀起搶購熱潮，今年共有三款焦點精品，當中以「水晶麻雀」最為吸睛！可口可樂™限量版水晶麻雀套裝以仿水晶材質製作，紅白金配色極具質感，索子更變身成薯條圖案，玩味十足！換領方法非常簡單，於惠康、百佳、AEON、7-11、OK便利店等指定商戶，購買可口可樂產品滿 HK$50 加 HK$1 即可換購，換領日期由2026年1月30日至2月12日（視乎商戶而定）。水晶麻雀數量有限，根據往年經驗通常極速換罄，建議大家 Mark 實 1月30日 這個關鍵日子去各大超市搶購！可口可樂磁吸牽手襪子則是情侶或家人拜年必備！兩隻襪子靠近時會輕輕相吸，寓意「牽手」過肥年，於 7-Eleven、OK便利店或大生超市等，購買指定金額（約HK$38-$48）產品即送；還有可口可樂收納式環保袋：摺疊後可變成可樂罐立體造型，於超市買滿指定金額即送。
掃金蓋抽獎！贏「足金金樽」及陸永煙花開年飯
除了換禮物，飲可樂隨時有「金」喜！由即日起至 2月26日，舉辦「可口可樂 年在一起 一開即賞」大抽獎。只需購買印有金蓋或金拉環的產品，掃描 QR Code 即可參加。頭獎（共6名）：馬年珍藏版可口可樂™足金金樽，極具收藏價值！第一期限定獎（10名）：「可口可樂®年在一起開年飯」，可攜同3位親友於大年初二在維港美景下欣賞煙花，更有嘉賓陸永陪你玩遊戲！其他獎品則有可口可樂磁吸式自拍螢幕、超市禮券等。
福馬賀年罐登場 刺繡設計寓意「馬到功成」
辦年貨當然要好意頭！今年可口可樂推出 「福馬賀年罐」，設計靈感來自傳統刺繡工藝，將可樂樽、金元寶拼湊成煙花圖案。罐身印有「喜迎福馬」及「馬到功成」字句，無論是原味還是無糖口味，擺在全盒旁都氣氛滿分。
更多近期熱話
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
銅鑼灣全新法國菜餐館Ébauche 前米芝蓮二星Écriture班底自立門戶！本地大廚主理法式Fine Dining
銅鑼灣最近有一間備受矚目的Fine Dining新貴低調開業，名為Ébauche。這家餐廳之所以引起美食圈熱話，全因餐廳的靈魂人物——年僅 28 歲的本地主廚歐浩然（Toni Au）。Toni曾任職米芝蓮二星名店Écriture長達五年，更遠赴西班牙三星餐廳El Celler de Can Roca學藝，Fine Dining廚藝底子深厚。 今次他自立門戶，不再單純複製傳統法菜，而是大膽將其成長過程中的「香港味覺記憶」融入精緻餐飲中。究竟這位本地薑能否駕馭「中西合璧」這個高難度命題？Yahoo Food ・ 40 分鐘前
大家樂優惠｜大家樂超值燒味孖寶優惠回歸 $60有半斤叉燒加半隻五指毛桃雞
大家樂超值燒味孖寶優惠回歸！只需$60就可以買到半斤叉燒加半隻五指毛桃雞，優惠由1月27日到1月30日一連四日推出，絕對是加餸斬料都好選擇！Yahoo Food ・ 1 天前
【Dr.Kong】Threads大熱童裝及成人鞋款買一送一 網店再減最多$200
專業的健康鞋履品牌Dr. Kong近期正推行新年優惠，門市及網店有大量指定童裝及成人鞋款等產品買一送一，網店更有限時優惠，消費滿$1,000減$100，滿$1,600減$200。無論是嬰幼兒步前鞋、護脊書包或成人健康鞋，都能針對不同足部需求提供支撐，近期Threads有不少人分享買到Loafers，可以襯衫又可以保護雙腳，趁此優惠期間，為全家人挑選具備足部健康功能的舒適鞋款。YAHOO著數 ・ 19 小時前
中國鋁業(02600)A股漲停 H股升11%
倫敦期鋁現報3288美元每噸，升2.53%。中國鋁業(02600)A股漲停，報14.6元人民幣，H股報14.9元，升11.45%。中國宏橋(01378)報39.96元，升6.51%。 (SY)infocast ・ 18 小時前
兌換澳元🇦🇺點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
兌換澳元｜澳洲除了是港人熱門的旅遊地點外，更是不少港人移民及升學的目的地，澳元匯價自然也是港人關心的財經資訊。近期澳元走勢波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的澳元兌換價，表內亦附有多間找換店及銀行的匯價連結，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 19 小時前
MAX&Co.、WEEKEND MaxMara、testoni、Triumph、ARTĒ Madrid開倉 低至1折（即日起至02/02）
時代廣場展銷集即日起至2月2日進行名牌服飾特賣，品牌包括MAX&Co.、WEEKEND MaxMara、testoni、Triumph、ARTĒ Madrid、RICCINI、AMERICAN TOURISTER、寰宇眼鏡、roam、MOD’IN等。人氣名牌服飾、內衣、鞋履、配飾、眼鏡、行李箱等低至1折！YAHOO著數 ・ 14 小時前
公屋滋擾投訴年均逾6,000宗 過去3年11租戶因屢犯被終止租約
立法會議員劉業強今日就公共屋邨住戶滋擾鄰居問題(28日)提出書面質詢，房屋局局長何永賢書面回覆指，過去三年房屋署共接獲約19,000宗相關投訴，平均每年約6,300宗。同期，因屢次違反規定並累計扣分達標，共有11個租戶被終止租約。 房屋委員會表示，一直透過「屋邨管理扣分制」處理公屋租戶的不當行為。該制度涵蓋30項不當行為，違規者會被扣3至15分不等。為給予租戶改正機會，制度設有警告機制。若租戶在兩年內累積被扣滿16分，其租約將被終止，且五年內不得再申請公屋。 對於可供購買單位的屋邨包括租者置其屋計劃屋邨，這些屋邨／屋苑的管理與一般私人物業無異，受《建築物管理條例》（第344章）和政府租契及大廈公契規管。如業主在單位或公用地方作出滋擾行為，例如噪音滋擾、單位內積存垃圾或冷氣機滴水等，法團及其物業管理公司可根據相關條例／條款賦予的權力跟進處理，及在有需要時轉介個案至其他政府部門(例如警方和食物環境衞生署)跟進執法行動。如房委會／房屋署收到有公眾人士反映在公眾地方受到滋擾，會轉達予法團及其物業管理公司跟進。 為提升出售屋邨居住環境，房委會資助房屋小組委員會已通過將扣分制下的所有不當行為擴大至AASTOCKS ・ 17 小時前
農曆新年2026︱15+款創意利是封、揮春及開運小物推薦！插畫燙金利是封低至$44、「一馬當先」揮春超爆笑
2026 馬年將至，是時候入手農曆新年利是封、揮春與開運小物了！Yahoo網購專員為大家於Pinkoi精選精緻獨特的馬年主題賀年小物，價格親民又極具高級感，不易撞款更能點綴家居或向親朋好友送上祝福，新年必要大手入貨！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
新店直擊！Starbucks香港故宮店開幕 必食古埃及木乃伊卷/北魏楷書打卡位/全港首設杯身刻字服務
西九文化區又有新驚喜！Starbucks香港故宮文化博物館正式開幕。這間全新概念店不只是一個喝咖啡的地方，更像是一間微型藝術館，巧妙地將中華傳統美學與現代咖啡文化結合 。如果各位朋友正計劃到西九一日遊，這間揉合傳統與現代的全新地標絕對不能錯過。現在還有超熱門的期間限定古埃及探險美食之旅，各種驚喜主題造型美食一一送上。話不多說，Yahoo Food小編率先帶大家看看！Yahoo Food ・ 17 小時前
Dr. Kong鞋買一送一Threads翻紅，從學生健康鞋上位變「潮鞋」，脆友：想睇SPI翻紅
Dr Kong 買一送一引脆友瘋狂掃貨，那些年的學生矯形鞋上位成時尚潮牌，大家也有湊湊熱潮，入手「不再 Back Pain」又能完美配襯「地雷系」穿搭的厚底樂福鞋嗎？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
SpaceX上市要看星象？馬斯克想法超狂
根據英國《金融時報》(FT)周三 (28 日) 報導，特斯拉與太空探索科技公司 (SpaceX) 創辦人馬斯克，近日曾向身邊人士提及，正考慮將 SpaceX 潛在首次公開發行 (IPO) 的時間點，與特定行星天象及他本人的生日相互呼應。鉅亨網 ・ 12 小時前
馬年「哭哭馬」內地爆紅 工人縫錯嘴意外暢銷 網民調侃：像我工作時的樣子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，一款原本象徵「馬年」生肖的玩偶，因為嘴角下垂、神情憂鬱竟意外在內地走紅。浙江義烏市一家商戶老闆表示，工人意外將嘴巴縫了反轉的方向，本來以為要處理退款，卻在社交平台迅速竄紅反成「爆款」，要加開生產線趕製，「很多顧客喜歡，他們說它非常貼合現代人工作的牛馬精神。」Yahoo新聞 ・ 17 小時前
採訪日誌｜黃大仙祠講解頭炷香及新年安排／香港旅遊博覽會開幕
【Now新聞台】黃大仙祠今日(1月29日)將會講解頭炷香安排，新春期間開放時間以及新春活動等。同日，香港旅遊博覽會在會展開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會旅遊界議員江旻憓出席。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。Yahoo Food ・ 1 天前
馬拉松便服及運動名牌 x Tefal 開倉 低至2折（即日起至03/02）
海港城展銷集今個星期有馬拉松便服及運動名牌 x Tefal 開倉開倉！名牌運動服飾﹑波鞋及便服低至2折，Nike、Adidas、Reebok、The North face、Converse、New Balance、Columbia 等精選貨品買2件額外9折，買3件額外8折，仲有精選NIKE衣服及鞋履買二送一！YAHOO著數 ・ 13 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 22 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前