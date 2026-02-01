八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶
這次活動將於2026年2月初展開，只需儲齊指定 YPoints 即可免費帶走，即睇Yahoo Food內文：
農曆新年拜年，怎少得了「開枱」打幾圈？Yahoo今年新春大派福利，與可口可樂（Coca-Cola）聯手送出極具收藏價值的可口可樂限量版水晶麻雀套裝及迷你雪糕機！這次活動將於2026年2月初展開，只需儲齊指定 YPoints 即可免費帶走，數量極度有限，即睇內文記低開搶日期及換領詳情，手快有手慢冇！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
潮人必備！價值$880「限量版水晶麻雀」
新年想在親戚朋友面前威返次？這套「可口可樂」限量版水晶麻雀套裝絕對是全場焦點！麻雀以標誌性的可樂紅為主調，晶瑩剔透的設計充滿時尚感，價值高達HK$880。不過要注意，今次送出的可口可樂限量版水晶麻雀套裝只有2套，絕對是考驗運氣與手速的終極挑戰。
親子玩樂首選！DIY「迷你雪糕機」
除了麻雀，今次還有人氣度極高的 「可口可樂」迷你雪糕機（價值HK$400）。 在家也能輕鬆自製美味雪糕，最適合新年期間招呼小朋友，或者與家人享受親子 DIY 樂趣。這款禮品限量8套，相對麻雀更容易入手，各位雪糕控切勿錯過。
網店獨家優惠 辦年貨入Code全單8折
想用至抵價錢辦年貨兼儲分？香港太古「可口可樂」eShop 同步推出新春折扣！由2026年1月19日起，只要在網店購物滿指定金額，輸入優惠碼即享8折，最適合新年開 Party 大量入貨！
參加方法：於活動期間，在 eShop 成功購物滿 $388*，輸入優惠碼【CNY26】，全單即享 8折優惠。
推廣日期：2026年1月19日 00:00 至 2月20日 23:59
註：消費金額以折扣前及使用優惠碼前計算；優惠不適用於購買水機及所有電子優惠券。每個客戶及單筆訂單只可享用一次優惠，不可疊加使用。
換領攻略：3888 YPoints ＋ 關鍵日期
想成功換到心頭好，必須留意以下關鍵資訊。是次活動正式換領日期為2026年2月9日。
所需積分： 3,888 YPoints
推廣日期： 2026年2月2日起
換領日期： 2026年2月9日
小貼士： 由於禮品數量極少，建議大家提前儲定 YPoints，並於2月9日換領開始前登入準備，增加搶中機會！祝大家新一年「有得食又有得玩」！
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」
網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」
網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖
逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播
Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！
食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI
尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見
網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品
Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
【天仁茗茶】天仁茗茶 × BEANS BAKERY Bagel系列回歸！即睇邊間門市派發兌換券
天仁茗茶再度聯乘BEANS BAKERY，分別在2月和3月限時推出特色茶香比高包！由即日起至2月15日，在天仁茗茶指定門市購買兩杯或以上原茶系列（凍飲或熱飲），即可獲贈聯乘比高包兌換券一張。由即日起至2月28日，將供應913茶王黑糖麻糬比高包和特級綠茶蜂蜜比高包；在3月1日至3月31日，將提供桂花鐵觀音比高包和紅茶朱古力味比高包。每筆交易限享優惠一次，數量有限，派完即止。獲贈的兌換券可於2月1日至4月12日期間，親臨BEANS BAKERY門市換領。
2026馬年陳定幫生肖運程：兔、龍、蛇篇｜屬兔福星高照、屬龍小心破財、屬蛇注意禍從口入
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬兔、屬龍與屬蛇這3個生肖，今年到底是順風順水，還是暗湧處處？馬年本身事情發展來得又急又快，有的生肖能乘勢而上，有的卻會在忙亂中忽略身心狀況。以下即從財運、事業、感情與健康的方面逐一拆解，讓你在新一年開始前找到屬於自己的應對方式！
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞扒包買1送1、$49 12件巴辣香雞翼（即日起至15/02）
KFC推出最新一期「肯！抵DEAL」優惠，星期一至五人氣上校盛盒只係 $39，週末雞扒早餐系列都只需$30，下晝仲有12 件巴辣香雞翼只係$49 ，同時仲有期間限定口味格格脆薯塊配特製濃郁大阪燒醬 $10！
八達通推新春獎賞及消費優惠 App續開放「e利是」功能
八達通宣布，推出「一嘟即發」新春獎賞。由2月14日至19日(農曆年廿七至初三)期間，手機八達通用戶及樂悠咭持有人於全港參與商戶門市，以新八達通機拍卡單次消費滿100元，即有機會即時贏取價值高達28元的八達通獎賞，獎賞的得獎價值將即時自動抵消相關交易金額。此外，由2月3日至28日，全港29個參與零售及餐飲商戶亦會同步推出農曆新年限定購物優惠，涵蓋辦年貨、團年飯、新春聚會等不同消費場景，讓市民於佳節期間盡情消費，盡享優惠。八達通App亦會繼續開放「e利是」功能，讓客戶可以隨時隨地透過八達通App遙距向家長和親友發送利是，又或自訂「e利是」的不同金額及數量，讓親朋好友掃QR Code抽利是，邊玩邊派更驚喜。 (ST)
【屈臣氏】自家品牌日 3件88折 暖包第2件半價（只限03/02）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿3件更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，USAGYUUUN/棉柔細緻超迷你紙手帕 18包裝 $16/2件、暖包8個裝/貼式暖包10片裝第2件半價、強。關節雙營液體葡萄糖胺/健。骨骼雙營液體鈣15包買1送1！
地盤吸煙最高罰15萬嚇窒工友！ 工會調查：過半撐全面禁煙 近七成轟罰則唔合理 倡「人性化」定額罰3,000至5,000元
大埔宏福苑大火後，社會對地盤消防安全及現場管理再起討論。勞福局局長孫玉菡早前指，政府擬修例規定建築地盤全面禁煙，罰則會擴至僱員及僱主，並不擬保留地盤內的吸煙區，修訂案料本月初提交立法會審議。按擬議罰則，工人若在地盤內吸煙，最高可被罰款15萬元；僱主及分判商亦須負責，最高罰款40萬元。換言之，一旦修例落實，地盤或將「全面禁煙」並以高額罰款作規管。閱讀更多：宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況大埔八號花園1.48億天價大維修急轉彎？ 顧問轉口風：「四折」5,400萬都做到 市建局曾指標書「運算出錯」有工會調查顯示，工友對「全面禁煙」意見分歧，但不少人認為罰款水平過重。香港建造業總工會近日訪問439名工友，結果顯示逾半受訪者支持地盤全面禁煙，約49%反對；惟對罰則觀感普遍負面，近七成受訪者認為最高罰款15萬元不合理，另有約五成半受訪者認為因在地盤吸煙而被辭退亦不合理。至於「最有效的禁煙方法」，最多工友選擇在地盤範圍外設吸煙區（約六成半），其次為鼓勵戒煙，以及採用不多於1萬元的定額罰款。香港建造業總工會理事長周思傑今日（
北角碼頭發現龜屍 警列殘酷對待動物
【Now新聞台】北角碼頭發現有龜隻死亡，案件列作殘酷對待動物案處理。 消防員到場檢查龜隻情況。下午3時許，警方接獲市民報案，指在東區走廊橋底近北角碼頭旁邊一石躉上發現一隻烏龜，消防員繫上安全繩經長梯抵達石躉，檢查證實龜隻已經死亡，愛協人員到場檢走龜屍，警方調查後列作殘酷對待動物跟進。據了解，該龜隻為非洲盾臂龜，身長約50厘米乘30厘米，疑遭人放置在橋躉上。#要聞
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
adidas試身室事件︱21歲事主受訪 試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 警：暫無刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！