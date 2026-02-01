可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶

農曆新年拜年，怎少得了「開枱」打幾圈？Yahoo今年新春大派福利，與可口可樂（Coca-Cola）聯手送出極具收藏價值的可口可樂限量版水晶麻雀套裝及迷你雪糕機！這次活動將於2026年2月初展開，只需儲齊指定 YPoints 即可免費帶走，數量極度有限，即睇內文記低開搶日期及換領詳情，手快有手慢冇！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

潮人必備！價值$880「限量版水晶麻雀」

新年想在親戚朋友面前威返次？這套「可口可樂」限量版水晶麻雀套裝絕對是全場焦點！麻雀以標誌性的可樂紅為主調，晶瑩剔透的設計充滿時尚感，價值高達HK$880。不過要注意，今次送出的可口可樂限量版水晶麻雀套裝只有2套，絕對是考驗運氣與手速的終極挑戰。

廣告 廣告

可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶

親子玩樂首選！DIY「迷你雪糕機」

除了麻雀，今次還有人氣度極高的 「可口可樂」迷你雪糕機（價值HK$400）。 在家也能輕鬆自製美味雪糕，最適合新年期間招呼小朋友，或者與家人享受親子 DIY 樂趣。這款禮品限量8套，相對麻雀更容易入手，各位雪糕控切勿錯過。

可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶

網店獨家優惠 辦年貨入Code全單8折

想用至抵價錢辦年貨兼儲分？香港太古「可口可樂」eShop 同步推出新春折扣！由2026年1月19日起，只要在網店購物滿指定金額，輸入優惠碼即享8折，最適合新年開 Party 大量入貨！

參加方法：於活動期間，在 eShop 成功購物滿 $388*，輸入優惠碼【CNY26】，全單即享 8折優惠。

推廣日期：2026年1月19日 00:00 至 2月20日 23:59

按此查看優惠

註：消費金額以折扣前及使用優惠碼前計算；優惠不適用於購買水機及所有電子優惠券。每個客戶及單筆訂單只可享用一次優惠，不可疊加使用。

可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶

換領攻略：3888 YPoints ＋ 關鍵日期

想成功換到心頭好，必須留意以下關鍵資訊。是次活動正式換領日期為2026年2月9日。

所需積分： 3,888 YPoints

推廣日期： 2026年2月2日起

換領日期： 2026年2月9日

更多可口可樂優惠

小貼士： 由於禮品數量極少，建議大家提前儲定 YPoints，並於2月9日換領開始前登入準備，增加搶中機會！祝大家新一年「有得食又有得玩」！

可口可樂2026｜Yahoo免費送可口可樂限量版水晶麻雀/迷你雪糕機！附換領攻略 2月9日準時開搶

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

網民切開「蘋果批」驚見硬物憂食安危機 遭反指孤陋寡聞「代表你今年會好運」

網購平台「如一」遭食環上門巡查 指接獲投訴進食賀年糕點後不適 店方稱「只預售糕券未有現貨」

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

Thread友發現日本森永曲奇餅盒內藏玄機 4萬人讚好！一方法有得食又有得玩！

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？