可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲

可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！

（YouTube：TVB 綜藝 截圖）

可嵐 2005 年參加英皇新秀歌唱大賽，並於 2008 年正式出道，即為《中4》主持車婉婉的師妹。高學歷從北京電影學院及廣州暨南大學畢業，但出道爆紅後並無星運，於演藝圈發展不算順遂。2010 年結婚並於 2011 年生子，惟 2014 年被傳媒爆出遭受家暴，因而離婚並獨力照顧兒子。成為「斜槓媽媽」後，曾同時打 7 份工維持生計。

可嵐驚喜現身《中年好聲音4》，充滿故事的聲音震撼評判而獲得 5 燈直接晉級，即時被封為大熱門。另外凍齡高顏值也讓大家驚豔，雖有歲月痕跡，依然優雅看不出 40 歲年紀。深邃的五官、緊緻的輪廓與飽滿的肌膚配淡妝十分亮眼，加上俐落的恤衫、牛仔褲、淡雅黑白灰穿搭，看起來清爽又年輕，讓大家也很期待可嵐能否憑實力再次翻紅！

