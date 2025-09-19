Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

可愛到犯規！Sanrio聯名Olive Young彩妝、護膚品六選 6折起入手！ MEDIHEAL印有黑色皮膚Kuromi、AMUSE張員瑛同款

Sanrio與Olive Young一系列的韓國彩妝、護膚品聯名推出新包裝，真的可愛到犯規！ 這次的聯名系列包括人氣品牌rom&nd、張員瑛同款AMUSE、護膚品牌MEDIHEAL等，讓大家的每日保養、化妝步驟瞬間被Sanrio角色包圍！由Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pochacco等人氣角色加持，無論是唇釉、氣墊粉餅、眼影、眼線筆，還是面膜，包裝全都甜到讓人忍不住尖叫～ 而且重點是，全系列6折起輕鬆入手，可愛又划算！Olive Young買滿US$60（約HKD$467）免運費，收到有瑕疵或錯誤的商品後30天內可免費退貨。讓大家不只妝容、皮膚亮眼，好心情加持下笑得更甜！準備好被融化了吗？

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Sanrio聯名保養彩妝1）ETUDE 黑色皮膚Cinnamoroll、Pochacco

夏季來臨，Sanrio角色也被曬黑！黑色皮膚的Cinnamoroll與Pochacco在ETUDE化妝品上盡情玩樂，超開心！一系列的彩妝產品包括氣墊粉底、定妝噴霧、妝前底霜、果凍唇釉、高光、染唇液等包裝上都設計了Cinnamoroll與Pochacco。大家可以單買，也可以入手整套彩妝品，整套有上述所說的產品，6折後只需$256，很划算！順帶一提，此套裝底妝彩妝齊全，推薦給化妝新手購入。

ETUDE X TANNING SANRIO SET

6折價錢：$256｜ 價值：$529

SHOP NOW

ETUDE X TANNING SANRIO SET

Sanrio聯名保養彩妝2）rom&nd 最熱賣唇釉

同屬於Sanrio曬黑聯名系列的rom&nd，是超熱賣的韓國唇釉品牌！小編也自費入手了超過五支，rom&nd的唇釉調色配方很美，大部分色號閉眼選都不會出錯。而且價格超甜，折後在百元內就買到，多買幾隻都不會心疼！這次的聯名使用了溫柔的#01 Peony Ballet、#06 Kaya Fig等唇妝色調，8折後只需$93.3即可入手，如此便宜，大家可以沒有負擔地將兩支色調收入囊中！

[TANNING CINNAMOROLL/TANNING POCHACCO EDITION] rom&nd Glasting Color Gloss 4.0g #01 Peony Ballet

8折特價：$93｜ 原價：$117

SHOP NOW

[TANNING CINNAMOROLL/TANNING POCHACCO EDITION] rom&nd Glasting Color Gloss 4.0g #01 Peony Ballet

[TANNING POCHACCO EDITION] Glasting Melting Balm 3.5g #06 Kaya Fig

8折特價：$93｜ 原價：$117

SHOP NOW

[TANNING POCHACCO EDITION] Glasting Melting Balm 3.5g #06 Kaya Fig

Sanrio聯名保養彩妝3）AMUSE 張員瑛同款

為了慶祝My Melody、Kuromi週年慶典，Sanrio、Netflix合作推出原創動畫，主角個性鮮明，上線後受到超多粉絲喜愛！近日官方再宣布與AMUSE推出三方聯名合作彩妝，全系列已經在Olive Young上架，兩位主角的粉紫、粉紅為設計色調，夢幻到讓人少女心泛濫，忍不住全部都想帶回家！而且張員瑛還示範了用全套彩妝的妝效，非常粉嫩可愛，唇膏、胭脂、眼影的色調也對亞洲人友好，大家可以放心全部拿下！

按此查看更多AMUSE與My Melody、Kuromi聯名彩妝

張員瑛AMUSE同款化妝產品！

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Flora Eye Palette (+Acrylic Charm, Seal Sticker)

8折特價：$168｜ 原價：$210

SHOP NOW

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Flora Eye Palette (+Acrylic Charm, Seal Sticker)

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Lip & Cheek (+Acrylic Charm, Seal Sticker)

8折特價：$125｜ 原價：$156

SHOP NOW

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Lip & Cheek (+Acrylic Charm, Seal Sticker)

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Velvet Tint (+Silicon Keyring, Seal Sticker)

94折特價：$130｜ 原價：$156

SHOP NOW

[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Velvet Tint (+Silicon Keyring, Seal Sticker)

Sanrio聯名保養彩妝4）Cell Fusion C 曬黑MY MELODY

來到了護膚品與Sanrio聯名！這次不再是曬黑PC狗和Cinnamoroll，而是一向白嫩的MY MELODY變成黑皮膚，護膚品牌Cell Fusion C包裝上的MELODY以粉紅色為主調，搭配清涼西瓜與泳圈，充滿夏日風情！超推介帶來涼爽感覺的面膜、臉部清涼噴霧，無油質地，使用後臉部皮膚迅速降溫，毛孔也縮小了，令肌膚倍感舒適。噴霧適合在護膚程序第一步時候用，可以促進後續保養產品吸收；而面膜可以在皮膚面對大太陽一日後使用，迅速鎮靜皮膚，帶來強效保濕效果。

[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α First Cooling Mask Sheet（6片）

9折特價：$76｜ 原價：$86

SHOP NOW

[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α First Cooling Mask Sheet（6片）

[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α Cooling Skin Booster Serum 150ml Set (+30ml)

7折特價：$180｜ 原價：$257

SHOP NOW

[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α Cooling Skin Booster Serum 150ml Set (+30ml)

Sanrio聯名保養彩妝5）ILLIYOON 護理敏感肌膚

韓國熱賣舒敏保濕品牌ILLIYOON，這次將人氣極高的積雪草身體清爽噴霧、Cermide舒緩凝膠換上黑色皮膚的Kuromi、My Melody包裝，可愛得令人愛不釋手！此外，夏季皮膚不免會經過暴曬，日常護理皮膚就非常重要了。這兩款產品成分溫和，能有效舒緩鎮靜肌膚，幫助去除老廢角質、平滑肌膚，大家不妨買回去試試看吧！

[Tanning Kuromi] Cica Trouble Clear Body Mist 200mL (+Passport Pouch)

75折特價：$163｜ 原價：$218

SHOP NOW

[Tanning Kuromi] Cica Trouble Clear Body Mist 200mL (+Passport Pouch)

[Tanning My Melody] Cermide Ato Soothing Gel 175ml+175ml

72折特價：$228｜ 原價：$319

SHOP NOW

[Tanning My Melody] Cermide Ato Soothing Gel 175ml+175ml

Sanrio聯名保養彩妝6）MEDIHEAL 熱門護膚成分保濕棉片

主打天然純素的MEDIHEAL，推出不少熱賣保濕棉片，當中最具人氣的一定是蘊含PDRN醫美級修復成分的保濕棉片。使用後提升肌膚彈性，毛孔縮小，變的光滑又細緻！包裝上是可愛的黑色皮膚Kuromi，而且還會附贈印有Kuromi的環保袋，有打算入手保濕棉片，快將這款限定包裝的MEDIHEAL PDRN保濕棉片帶回家吧！

[TANNING KUROMI EDITION] MEDIHEAL PDRN Lifting Pad 100P Double Pack (+Market Bag)

價錢：$366

SHOP NOW

[Tanning My Melody] Cermide Ato Soothing Gel 175ml+175ml

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流話題：

抗衰老精華｜APIVITA抗氧化護膚品新目標，兩款「蜂科技精華」亮相：C15蜂膠抗氧化、HA5蜂蜜修復保濕精華

Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770

FRESH護膚品比官網平價入手！人氣紅茶精華平近$200、玫瑰保濕噴霧只需$1XX！