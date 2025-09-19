可愛到犯規！Sanrio聯名Olive Young彩妝、護膚品六選 6折起入手！ MEDIHEAL印有黑色皮膚Kuromi、AMUSE張員瑛同款

皇后山邨風波翻版？馬鞍山錦駿苑食水現黑點
想以好心情化妝、護膚嗎？這裏推介多款可愛Sanrio包裝聯名產品！即看內文：
Sanrio與Olive Young一系列的韓國彩妝、護膚品聯名推出新包裝，真的可愛到犯規！ 這次的聯名系列包括人氣品牌rom&nd、張員瑛同款AMUSE、護膚品牌MEDIHEAL等，讓大家的每日保養、化妝步驟瞬間被Sanrio角色包圍！由Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pochacco等人氣角色加持，無論是唇釉、氣墊粉餅、眼影、眼線筆，還是面膜，包裝全都甜到讓人忍不住尖叫～ 而且重點是，全系列6折起輕鬆入手，可愛又划算！Olive Young買滿US$60（約HKD$467）免運費，收到有瑕疵或錯誤的商品後30天內可免費退貨。讓大家不只妝容、皮膚亮眼，好心情加持下笑得更甜！準備好被融化了吗？
Sanrio聯名保養彩妝1）ETUDE 黑色皮膚Cinnamoroll、Pochacco
夏季來臨，Sanrio角色也被曬黑！黑色皮膚的Cinnamoroll與Pochacco在ETUDE化妝品上盡情玩樂，超開心！一系列的彩妝產品包括氣墊粉底、定妝噴霧、妝前底霜、果凍唇釉、高光、染唇液等包裝上都設計了Cinnamoroll與Pochacco。大家可以單買，也可以入手整套彩妝品，整套有上述所說的產品，6折後只需$256，很划算！順帶一提，此套裝底妝彩妝齊全，推薦給化妝新手購入。
ETUDE X TANNING SANRIO SET
6折價錢：$256｜
價值：$529
Sanrio聯名保養彩妝2）rom&nd 最熱賣唇釉
同屬於Sanrio曬黑聯名系列的rom&nd，是超熱賣的韓國唇釉品牌！小編也自費入手了超過五支，rom&nd的唇釉調色配方很美，大部分色號閉眼選都不會出錯。而且價格超甜，折後在百元內就買到，多買幾隻都不會心疼！這次的聯名使用了溫柔的#01 Peony Ballet、#06 Kaya Fig等唇妝色調，8折後只需$93.3即可入手，如此便宜，大家可以沒有負擔地將兩支色調收入囊中！
[TANNING CINNAMOROLL/TANNING POCHACCO EDITION] rom&nd Glasting Color Gloss 4.0g #01 Peony Ballet
8折特價：$93｜
原價：$117
[TANNING POCHACCO EDITION] Glasting Melting Balm 3.5g #06 Kaya Fig
8折特價：$93｜
原價：$117
Sanrio聯名保養彩妝3）AMUSE 張員瑛同款
為了慶祝My Melody、Kuromi週年慶典，Sanrio、Netflix合作推出原創動畫，主角個性鮮明，上線後受到超多粉絲喜愛！近日官方再宣布與AMUSE推出三方聯名合作彩妝，全系列已經在Olive Young上架，兩位主角的粉紫、粉紅為設計色調，夢幻到讓人少女心泛濫，忍不住全部都想帶回家！而且張員瑛還示範了用全套彩妝的妝效，非常粉嫩可愛，唇膏、胭脂、眼影的色調也對亞洲人友好，大家可以放心全部拿下！
按此查看更多AMUSE與My Melody、Kuromi聯名彩妝
[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Flora Eye Palette (+Acrylic Charm, Seal Sticker)
8折特價：$168｜
原價：$210
[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Lip & Cheek (+Acrylic Charm, Seal Sticker)
8折特價：$125｜
原價：$156
[MY MELODY & KUROMI EDITION] AMUSE Powder Velvet Tint (+Silicon Keyring, Seal Sticker)
94折特價：$130｜
原價：$156
Sanrio聯名保養彩妝4）Cell Fusion C 曬黑MY MELODY
來到了護膚品與Sanrio聯名！這次不再是曬黑PC狗和Cinnamoroll，而是一向白嫩的MY MELODY變成黑皮膚，護膚品牌Cell Fusion C包裝上的MELODY以粉紅色為主調，搭配清涼西瓜與泳圈，充滿夏日風情！超推介帶來涼爽感覺的面膜、臉部清涼噴霧，無油質地，使用後臉部皮膚迅速降溫，毛孔也縮小了，令肌膚倍感舒適。噴霧適合在護膚程序第一步時候用，可以促進後續保養產品吸收；而面膜可以在皮膚面對大太陽一日後使用，迅速鎮靜皮膚，帶來強效保濕效果。
[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α First Cooling Mask Sheet（6片）
9折特價：$76｜
原價：$86
[TANNING MY MELODY EDITION] Cell Fusion C Post α Cooling Skin Booster Serum 150ml Set (+30ml)
7折特價：$180｜
原價：$257
Sanrio聯名保養彩妝5）ILLIYOON 護理敏感肌膚
韓國熱賣舒敏保濕品牌ILLIYOON，這次將人氣極高的積雪草身體清爽噴霧、Cermide舒緩凝膠換上黑色皮膚的Kuromi、My Melody包裝，可愛得令人愛不釋手！此外，夏季皮膚不免會經過暴曬，日常護理皮膚就非常重要了。這兩款產品成分溫和，能有效舒緩鎮靜肌膚，幫助去除老廢角質、平滑肌膚，大家不妨買回去試試看吧！
[Tanning Kuromi] Cica Trouble Clear Body Mist 200mL (+Passport Pouch)
75折特價：$163｜
原價：$218
[Tanning My Melody] Cermide Ato Soothing Gel 175ml+175ml
72折特價：$228｜
原價：$319
Sanrio聯名保養彩妝6）MEDIHEAL 熱門護膚成分保濕棉片
主打天然純素的MEDIHEAL，推出不少熱賣保濕棉片，當中最具人氣的一定是蘊含PDRN醫美級修復成分的保濕棉片。使用後提升肌膚彈性，毛孔縮小，變的光滑又細緻！包裝上是可愛的黑色皮膚Kuromi，而且還會附贈印有Kuromi的環保袋，有打算入手保濕棉片，快將這款限定包裝的MEDIHEAL PDRN保濕棉片帶回家吧！
[TANNING KUROMI EDITION] MEDIHEAL PDRN Lifting Pad 100P Double Pack (+Market Bag)
價錢：$366
