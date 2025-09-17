可憐狗狗經歷悲慘十六年長期被綁和限飲水 幸獲阿棍屋拯救 惟快樂生活不足一年於今日離世

【動物專訊】狗狗的忠心未必獲得主人的憐愛，狗女Nana這一生有16年被當為看門口工具，不但長期被主人以鐵鍊綑綁，狗主甚至為免她在店內小便，每日竟只獲發少量水飲，過著慘無人道的生活。幸好在「我要辣魚蛋」義工鄒小姐多番跟進下，Nana終在去年逃離狗主的恐怖控制，並交由阿棍屋照顧。可惜幸福時間短暫，可憐狗狗Nana今日離世了，猶幸這11個月獲得阿棍屋創辦人Ivy悉心照顧和愛護。

Nana一生非常悲慘，在去年被棄養前的16年來，一直被店舖老闆視為看門口工具，不但以鐵鏈長期綁住，更因為不想狗狗在店舖小便，竟每日只提供甚少量的水給她喝，殘忍程度滅絕人性。「我要辣魚蛋」義工鄒小姐在2023年曾說服到老闆娘讓她救走Nana，但老闆出爾反爾，稱需要Nana繼續看門口，更大鬧義工給Nana喝水，讓她在店內小便。

事件曝光引起警方、愛協及漁護署關注，並於2023年8月22日採取聯合行動到現場調查，當時店主即場決定棄養Nana，並辦妥相關手續。沒想到店主又再反口，再次領回狗隻，並簽署承諾書，向漁護署承諾將盡快帶狗隻接受獸醫診治，並會為狗隻提供適切的日常護理，包括長期提供充足的潔淨清水等。

沒想到店主視承諾如垃圾，不但沒好好照顧Nana，還於去年10月任由狗狗獨自流連街頭，被人通知愛協接走，再被轉送漁護署，最終店主決定棄養Nana，漁護署將Nana交由阿棍屋照顧，狗牌也轉名給阿棍屋負責人Ivy。

可惜的是Nana等到願意愛她的主人時，已經經過了16年光陰，幸福被愛的生活也只有短短不足一年，今日終因年老和生病而自然離世。阿棍屋表示，NANA這一年來很乖和很親人，常向義工撒嬌，也跟其他狗狗成為好友，會互相依偎而眠，只希望Nana可以在彩虹橋上自由自在地奔跑。

阿棍屋負責人Ivy說：「Nana來到中心的日子，至少得到尊重，最後的日子有人照顧，都已經好心足。」

