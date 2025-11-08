iHerb雙11優惠全網限時74折
可換電的三防手機， RugOne Xever 7 系列正式登陸香港!
Ulefone旗下堅固型手機品牌 RugOne 推出全新 Xever 7 系列戶外旗艦，包括Xever 7 Pro 與 Xever 7兩款機型，分別以「無懼極限、電力不斷」與「輕巧堅固、持久續航」為設計理念，結合軍規級防護與AI智能系統，全面升級戶外工作與探險體驗。RugOne Xever 7 Pro 建議售價為 $4,999，Xever 7 售價為 $3,999!
RugOne Xever 7 系列通過 IP68/IP69K 防水防塵與 MIL-STD-810H 軍規認證，採用鋁合金中框與 TPU 防撞邊緣設計，能承受 2 米跌落衝擊，並在 -20°C 至 55°C 極端溫度下穩定運作。創新的「智能環境感測」技術可自動偵測溫濕度變化，在高濕環境啟動防水模式，潛水時更會自動切換水下拍攝界面。
Xever 7 隨盒附贈兩粒 5,550mAh 大容量電池，配合獨特「緩衝電源模組」，可在不關機情況下直接更換電池，單顆電池支援 30 小時連續使用，雙電池續航力更達 60 小時。全系列支援 33W PD 快充、18W Pogo Pin 充電及 10W 反向供電，隨附的四合一充電站更能同時為手機與備用電池充電，還可作為桌面支架使用。
Xever 7 Pro 配備 5,000 萬像主鏡頭（OIS）、6,400萬像夜視鏡頭與 FLIR 熱成像鏡頭，支援 -10°C 至 450°C 精準溫度測量。Xever 7 則搭載 5,000 萬像主鏡頭、6,400 萬像夜視鏡頭與 5,000 萬像超廣角鏡頭。
兩款機型均配備 MediaTek Dimensity 7025 處理器，配備 12GB RAM 與 512GB ROM，支援 2TB microSD 擴充。Xever 7 Pro 採用 6.67吋 AMOLED 屏幕，峰值亮度達 2,200 nits，支援 120Hz 刷新率。全系列運行 Android 15 系統，內建 RugOne Tools 實用工具組，並承諾提供三代系統更新保障。
RugOne Xever 7 Pro 建議售價 $4,999，Xever 7 為 $3,999，香港行貨享一年保養，現已於官方網站正式發售!
