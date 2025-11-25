可疑網站載將藍隧道假資訊 政府籲提高警覺

將軍澳—藍田隧道已於2022年12月11日通車，連接將軍澳與藍田茶果嶺。近日出現一個名為「TKO Tunnel to Lam Tin」的可疑網站，載有將藍隧道項目的虛假資訊，包括工程範圍、進度、費用及相關研究，並指將藍隧道會2028年通車。政府強調，該網站與土木工程拓展署、運輸署及隧道日常管理、營運及維修無任何關係。

土拓署表示，隧道工程完成後，官方項目網站已於4月關閉，並就事件通知警方。政府提醒市民提高警覺，切勿向可疑網站提供個人資料。

