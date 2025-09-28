「可變光圈」其他廠都玩不起了，除了 HUAWEI Mate 80 系列

文章來源：Qooah.com

消息源 @數碼閒聊站 發博文表示，其五月說過了，年底又有一家新旗艦取消了「可變光圈」，除了HUAWEI Mate 80系列，其它家新機暫時沒有了。

有消息稱 HUAWEI Mate 80系列將會配備50Mp 1/1.28″± 超大底主鏡、物理可變光圈以及定制模組。HUAWEI 被曝光參與了自研的兩粒國產CMOS，其中一顆的型號為 SC590XS：擁有 5000萬像素，配備 1/1.3吋傳感器，使用 RYYB 技術，首發 SuperPixGain HDR2.0，可以通過同一曝光下的三幀融合，達到實現超高動態範圍成像，並有效抑制運動偽影的效果，成像清晰，沒有明顯拖影；另外一顆的型號為 SC5A0CS，擁有 5000萬像素，配備 1吋傳感器，也是使用 RYYB 技術；

在該博文下面，有網友詢問「那華為什麼時候取消「可變光圈」？」 @數碼閒聊站 回覆「華為估計不會吧，蘋果也在做可變光圈，到時候狙擊蘋果」；

另一位網友表示「各家為了減輕重量和成本，未來可能連長焦微距都可能會去掉，比如一吋大底，炒了沒多久就紛紛退出了」，@數碼閒聊站 回覆「長焦微距應該不敢去，一吋確實是開始回退了」。