台中土方之亂 何欣純、楊瓊瓔先後介入協調

▲楊瓊瓔緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，為業者找解方。（圖／楊瓊瓔提供，2026.01.19）

[NOWnews今日新聞] 內政部國土署「營建剩餘土石方全流向管制」新制元旦上路，引爆全國土方之亂。立委何欣純日前表示，已請台中港與中市府攜手合作，盡速讓5公頃土方暫置區上線。立委楊瓊瓔今天開協調會，直言5公頃最多撐一個月，相關辦法與設施10個月後才能位，根本緩不濟急，建議市府儘速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，以公部門力量統籌調配土方流向。

全國各地爆發土方之亂，台中市因目前沒有最終處理場，導致許多工地開不了工，甚至被迫停工。獲民進黨徵召將參選台中市長的立委何欣純，15日到台中港區會勘「台中港填方區土方收容規畫」情形，強調已協調中央跨部會溝通，請台中港與台中市府攜手合作，讓5公頃土方暫置區盡速上線，各項民生工程才能持續推動。

爭取國民黨下屆市長提名的立委楊瓊瓔，則於今（19）日緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，她表示上週國土署才宣布規劃「最終去化處置場」及「暫時堆置區」，甚至協調交通部釋出台中港5公頃暫置土地、港區南方可盤點143萬方最終去處用地仍需經過環差程序，根本緩不濟急。

多家天然氣公司業者反映，現在連民眾自地自建、出土量不大的案件，都因土方無處可去，導致無法申請台電與瓦斯接管。營造與建設業者沒有合法去化管道，連暫時堆在自家工地都不行，許多工程被迫停工，「新制實施已半個多月，還要亂到什麼時候」？

國土署營建管理組長李守仁說明，近年農地遭違法棄置土方情況嚴重，加上都更、危老重建案件增加，亂倒問題更形惡化，才與環境部、法務部研議推動新制，強調「對合法業者沒有影響」。行政院近兩週已多次召開跨部會協調會，院長卓榮泰要求交通部協調港務公司釋出台中港5公頃土地，預計今年底量能可擴充至143萬立方公尺。

楊瓊瓔指出，台中市一年出土量約658萬立方米，約2/3可直接利用，仍有200多萬立方米須送土資場，目前有台中港5公頃20萬立方公尺的暫置量能頂多撐一個月，相關辦法與設施又要10個月才能到位，「台灣的建設要怎麼走下去？」

楊瓊瓔最後作出結論，表示業者提出「工地對工地」出土、收土的彈性作法，市府應立即協助業者讓工程先動起來，不要再卡在制度空轉。她也建議市府儘速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，以公部門力量統籌調配土方流向。至於台中港務公司預計年底前在南填方區提供143萬立方公尺收納量能，但只夠解決台中市一年出土量」，若市府評估仍有需求，應儘速向台中港務公司提出實際需求量，並提報行政院核定。國土署亦應優先協助中市府，儘快找出短期內「可以立刻使用」的暫置場址，解燃眉之急。

