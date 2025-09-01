台中新景點｜台中海洋館正式登場！首創室內人工濕地體驗潮漲退潮 必睇10米高水族館＋沉浸式睇鯊魚、水母

等了14年，台中終於有自己的海洋館！這座斥資13億元打造的海底世界，已於8月21日正式開幕，成為中台灣最大型的海洋生態館。佔地2.25公頃的5層建築，從大甲溪源頭一路帶你游向太平洋深處。10米高的巨型水族館讓魟魚在頭頂飛翔，360°透明鯊魚缸讓黑鰭鯊從身邊掠過，還有8米高的水母缸在變幻光影中漂浮。這不只是水族館，更像是一場從淺水到深海的冒險旅程。

台中海洋館外觀以大甲溪沖刷巨岩為設計靈感，灰白色建築與海港景觀相互呼應，成為清水海線新地標。（官方圖片）

斥資13億打造中台灣最大海洋世界

台中市第一座大型水族館終於誕生。經過14年漫長規劃，這座投資13億元的海洋生態館選址在清水，鄰近梧棲漁港與高美濕地，佔地2.25公頃的五層建築內，設有8大主題展區。最引人注目的是台中海洋館的巨型水族箱，寬8米、高10米，橫跨兩層樓的規模讓人震撼！另外，它突破傳統，採用開放式缸體設計，讓遊客能從多角度觀察海洋生物。從3樓的台中河川開始，經過4樓濕地、3樓水母區、2樓企鵝與鯊魚區，最後抵達1樓的黑潮之海，整個參觀動線就像一條河流，從山區源頭流向深海，是親子旅遊必到的新體驗，不愧為全台第二大的巨型水族箱！

館內擁有全台第二大巨型水槽，高10米寬8米，橫跨兩層樓，模擬太平洋生態，讓大家近距離欣賞海洋生物。（官方圖片）

「水母區」是台灣最大規模的展區，展示超過20種水母，包括台灣首次亮相的迷你水母「烏鴉帽水母」以及擁有巨大身形的「南美洲海刺水母」。（官方圖片）

全台首創的室內人工濕地，每小時潮汐變化一次，遊客可赤腳踩踏體驗潮間帶生態，旁邊設有沖洗區方便清潔。（官方圖片）

22個蓮花造型水槽模擬大甲溪生態，透明設計讓遊客能從上往下俯瞰，也能從下往上仰望魚群游動。（官方圖片）

6大必看展區帶你從河川游向深海

海洋館分為8大展區，由河川到深海，完整呈現不同生態場景。當中有6大主題展區，必定要去觀賞，如「黑潮之海」是整座海洋館的核心，兩層樓高的巨型水族缸結合沉浸式投影，每隔一段時間會有海龜緩緩游出的投影展演；採用半開放式設計的「企鵝區」，打破傳統玻璃隔離，大家可以從正面、側面甚至水下角度觀察麥哲倫企鵝，更特別設計觀景隧道讓你能從下方仰望企鵝游泳；「鯊魚巡游展區」以360°無邊際透明缸為賣點，黑鰭鯊從四面八方游過，配合周圍的光影投影，營造出被鯊魚包圍的刺激感；「水母區」則是全台最大的水母展示空間，8米高的巨型水母缸內飄浮着20多種水母；「台中河川展區」設有12座高低錯落的展台，透明水管讓小朋友能爬進水族箱探頭觀察；「濕地區」更是全台首創可踩踏的室內人工濕地，半小時潮漲停漲、半小時退潮。從大甲溪游到太平洋，台中海洋館把整個海底世界搬到大家眼前，是親子旅遊必到的新體驗。

黑潮之海的巨型水槽橫跨兩層樓，豹紋鯊與魟魚在其中悠游，搭配劇院級環繞投影，營造出深海探險的震撼感。（官方圖片）

開放式企鵝展示區讓遊客零距離觀察南美麥哲倫企鵝，透過水下隧道還能從不同角度欣賞企鵝游泳的靈活身姿。（官方圖片）

海洋館設有3個用餐區；1樓的藍鯊咖啡Bar、4樓的潮汐餐廳以及5樓的海景咖啡廳。（官方圖片）

探索完台中海洋館，可到紀念品區選購喜愛的精品。（官方圖片）

台中海洋館

地址：台中市清水區海洋路168號 （ 地圖 ）

營業時間：10am-6pm(星期二休館)

交通：乘搭 178、179、309、679及688巴士，於「台中海洋館」站落車。

收費：成人$500新台幣、小童$400新台幣

網址：按這裏

