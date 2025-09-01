CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
台中新景點｜台中海洋館正式登場！首創室內人工濕地體驗潮漲退潮 必睇10米高水族館＋沉浸式睇鯊魚、水母
等了14年，台中終於有自己的海洋館！這座斥資13億元打造的海底世界，已於8月21日正式開幕，成為中台灣最大型的海洋生態館。佔地2.25公頃的5層建築，從大甲溪源頭一路帶你游向太平洋深處。10米高的巨型水族館讓魟魚在頭頂飛翔，360°透明鯊魚缸讓黑鰭鯊從身邊掠過，還有8米高的水母缸在變幻光影中漂浮。這不只是水族館，更像是一場從淺水到深海的冒險旅程。
斥資13億打造中台灣最大海洋世界
台中市第一座大型水族館終於誕生。經過14年漫長規劃，這座投資13億元的海洋生態館選址在清水，鄰近梧棲漁港與高美濕地，佔地2.25公頃的五層建築內，設有8大主題展區。最引人注目的是台中海洋館的巨型水族箱，寬8米、高10米，橫跨兩層樓的規模讓人震撼！另外，它突破傳統，採用開放式缸體設計，讓遊客能從多角度觀察海洋生物。從3樓的台中河川開始，經過4樓濕地、3樓水母區、2樓企鵝與鯊魚區，最後抵達1樓的黑潮之海，整個參觀動線就像一條河流，從山區源頭流向深海，是親子旅遊必到的新體驗，不愧為全台第二大的巨型水族箱！
6大必看展區帶你從河川游向深海
海洋館分為8大展區，由河川到深海，完整呈現不同生態場景。當中有6大主題展區，必定要去觀賞，如「黑潮之海」是整座海洋館的核心，兩層樓高的巨型水族缸結合沉浸式投影，每隔一段時間會有海龜緩緩游出的投影展演；採用半開放式設計的「企鵝區」，打破傳統玻璃隔離，大家可以從正面、側面甚至水下角度觀察麥哲倫企鵝，更特別設計觀景隧道讓你能從下方仰望企鵝游泳；「鯊魚巡游展區」以360°無邊際透明缸為賣點，黑鰭鯊從四面八方游過，配合周圍的光影投影，營造出被鯊魚包圍的刺激感；「水母區」則是全台最大的水母展示空間，8米高的巨型水母缸內飄浮着20多種水母；「台中河川展區」設有12座高低錯落的展台，透明水管讓小朋友能爬進水族箱探頭觀察；「濕地區」更是全台首創可踩踏的室內人工濕地，半小時潮漲停漲、半小時退潮。從大甲溪游到太平洋，台中海洋館把整個海底世界搬到大家眼前，是親子旅遊必到的新體驗。
台中海洋館
地址：台中市清水區海洋路168號 （ 地圖 ）
營業時間：10am-6pm(星期二休館)
交通：乘搭 178、179、309、679及688巴士，於「台中海洋館」站落車。
收費：成人$500新台幣、小童$400新台幣
網址：按這裏
