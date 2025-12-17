台中的樹愛玩套圈圈？江和樹揭真相竟為了牠

▲江和樹現場試拉輪胎，確定還可移動，尚未影響路樹生長。（圖／江和樹提供，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 台中市大里區有兩棵路樹，樹基被套上舊輪胎，幾乎與樹圍密合，民眾在社群發問「輪胎怎麼放進去的？」卻得到千奇百怪的答案，有人說「就跟你進入我的心，但你現在變胖了走不出去一樣」、「玩套圈圈啊」、「他們是青梅竹馬」，也有人認真研究「瑪吉斯651的輪胎至少20年前」。市議員江和樹找到這棵樹，答案出人意外，當年被套牢的原因竟是「怕被狗尿淹死」。

▲台中市大里區的路樹樹基被套上舊輪胎，當年「小樹套圈圈」的答案跌破眾人眼鏡。（圖／江和樹提供，2025.12.17）

▲網友好奇輪胎如何套進樹幹，但大家的回答全部歪樓。（圖／江和樹提供，2025.12.17）

日前有人在臉書社團「大里人聊天室2.0」分享一張路樹被套上輪胎的照片，表示輪胎都沒有切開來，想知道是怎麼放進去的，沒想到網友大歪樓，「當然是趁樹不注意的時候跑進去的」、「上次大仙說『過去』.....它就過去了」，有人唱起巴大雄的歌「可不可以放進去一下下就好」、「套圈圈套進去的」，還有人憂心的說，上次西屯有個紅綠燈桿輪胎，原本是好心人為了防撞，網路爆紅後被市府拆掉，「這個應該也很快就會不見了！」

市議員江和樹今（17）日找到這兩棵樹，也找到當年套上輪胎的附近住戶，原來樹還小的時候，常有狗兒跑來撒尿，他擔心小樹承受不住太濃的狗尿會被「鹹死」，因此套上輪胎，沒想到幾年過去，樹長得又直又粗。有網友擔心當年的保護，如今成為大樹的束縛，江和樹現場試拉輪胎，確定還可移動，住戶也表示，有朝一日可能影響樹的生長時，就會拿掉輪胎。

