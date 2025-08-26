台中西區交易價量有撐 在地家庭客是關鍵

▲有剛性需求，例如結婚生子的家庭客，算是目前台中西區購屋的市場主力。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市中山地政事務所分析今年第一季西區交易價量，買賣移轉棟數較前一季增加3成，主要是有新建案完工交屋；價格部分，無論是公寓、華廈、大樓產品，成交均價逐年穩定成長。信義房屋在地房仲指出，西區腹地不多，新建案大多是透過整合取得土地，基地普遍不大，格局規劃多「精緻小巧」；而現階段市場上較有購屋需求的，主要是有自住需求的家庭客，考量預算及空間需求，更偏好選擇屋齡高一些，但總價能控制在1500萬內的3房含車位中古屋。

中山地政事務所資料顯示，今年第一季公寓均價24.6萬、華廈28.2萬、大樓35.4萬、透天平均總價2453萬，較去年同期都有所成長；交易量部分，買賣案件較上季增加約3成，主要來自新建案交屋挹注。

信義房屋西區精誠店經理鄭詠哲表示，以現階段市況來看，有剛性需求，例如結婚生子的家庭客，算是市場主力，來客數、成交數均略多於換屋族，穩定支撐區域交易價量，主要是這類客戶具「必須買房」的需求，且多半已經在西區居住多時，對此區生活圈有一定程度熟悉，進場購屋意願、信心都比較高。

鄭詠哲觀察，西區新建案普遍基地不大，相對戶數少、格局坪數也比較小巧精緻，2~3房總價動輒2000萬以上；因此，不少重視預算、室內空間，且有車位需求的家庭客，也願轉向屋齡30年左右的中古大樓，平均單價落在30至33萬間，換算成總價，3房平車標準品落在1300至1500萬間，相當於準備200至300萬自備款；另外，20年左右中古屋也有不少人青睞，單價約落在44至46萬，3房平車總價約是2300至2500萬。

至於還在觀望進場的買方，鄭詠哲建議，現階段是適合議價的時間點，也有較多物件可選擇，反之若房市長期低迷，有可能越來越多賣方會暫緩售屋意願，形同買方選擇性變少；至於賣方端，相對也可以把握有出價的客戶，多是真的有購屋需求的誠意買方。



