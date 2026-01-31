台中親子遊2026: 帶小朋友放電必去！5大景點+親子酒店餐廳全攻略｜1.5小時直飛

台中親子遊

各位香港嘅爹地媽咪，係時候計劃下一個長假期啦！想帶全家出國玩，又怕搭長途機小朋友扭計？台灣台中絕對係你嘅No.1 Choice！如果你已經玩厭咗台北，咁充滿驚喜嘅台中一定會令你有煥然一新嘅感覺。

由香港直飛台中，只需短短 1 小時 40 分鐘，瞓個晏覺就到，行程輕鬆無負擔！台中嘅親子景點多到數唔晒：由刺激嘅主題樂園、落雨都唔怕嘅巨型室內遊樂場、長知識嘅博物館，到可以親親大自然嘅濕地同農莊，樣樣齊全。當然唔少得爸媽最愛嘅「放電神器」——親子餐廳，保證小朋友玩到斷電，大人食得開心。

廣告 廣告

這篇台中親子遊2026終極指南，Trip.com 特別為大家精選了 5 大必去親子景點、3 間好評親子酒店 以及 3 間人氣親子餐廳，幫你輕鬆Plan好一趟完美的Family Trip！

親子遊優惠

✈️ 香港往台中機票攻略：快閃首選

帶住小朋友出遊，交通越方便越好！香港直飛台中（RMQ）非常快捷，目前 香港快運航空 (HK Express) 提供頻密的直飛班次。建議各位家長隨時登入 Trip.com 留意最新票價，通常提早預訂或者留意Promo，連稅分分鐘千幾蚊就搞掂！

航程時間： 約 1 小時 40 分鐘

主要機場： 臺中國際機場 (RMQ)

推薦航空： 香港快運航空（HK Express）- 性價比高，班次選擇多。

省錢貼士： 記得用 Trip.com App 設置「價格提示」，一有平機票即刻通知你！

Shop Now

🎡 台中親子遊景點推薦：由朝玩到晚

1. 麗寶樂園 (Lihpao Land) - 玩足兩日都唔夠！

如果只可以揀一個地方去，麗寶樂園絕對係首選！佢係台中最大嘅綜合渡假區，集遊樂場、水上樂園、Outlet同酒店於一身，簡直係親子遊嘅天堂。

必玩亮點：

LINE FRIENDS TOWN： 熊大兔兔Fans必去！全球唯一嘅「熊大的麗寶小鎮」，有多個互動打卡位，影相影到手軟。 探索世界： 分為適合幼兒嘅「POPA歡樂王國」（有旋轉木馬、飛象藍天）同埋適合大膽仔女嘅「冒險天堂」（必玩斷軌過山車「搶救地心」）。 馬拉灣水上樂園： 夏天（通常5-10月）限定！有超巨型人工造浪池「大海嘯」，消暑一流。



熊大的麗寶小鎮

交通： 高鐵台中站搭 155 路公車直達，約 90 分鐘。

Trip.com 優惠： 預先買飛唔使排隊，仲有獨家套票優惠！

Shop Now

2. 異想新樂園 (Alien Art World) - 全台最大室內親子樂園

遇著落雨或者太熱點算好？即刻轉場去大里藝術廣場嘅「異想新樂園」！佔地3000坪，係全台灣最大嘅室內遊樂場，絕對係最強雨天備案。

異想新樂園波波池

必玩亮點：

8大主題區： 擁有醫學級兒童發展團隊設計嘅設施，好玩又有益身心。 特色設施： 冰雪奇園（體驗零下溫度！）、VR彈跳床、繩網迷宮、F2卡丁車，由3歲到12歲都啱玩。 家長恩物： 全室內冷氣開放，小朋友放電，大人可以喺旁邊舒舒服服休息。



異想新樂園繩網探索樂園

地址： 台中市大里區科技路 1 號 B2

Shop Now

3. 台灣自然科學博物館 - 恐龍迷召集！

想寓教於樂？科博館係你嘅最佳選擇。這裡唔係悶爆嘅博物館，而係充滿互動同驚喜嘅探索樂園。

台灣自然科學博物館

必玩亮點：

生命科學廳： 必睇 7 米高嘅 機械暴龍 ！識郁識叫超逼真，小朋友見到一定尖叫。 植物園： 有個超大熱帶雨林溫室，行入去好似去咗亞馬遜咁，仲可以近距離觀察各種昆蟲。 立體劇場： 定期播放3D科學電影，視覺效果一流。



台灣自然科學博物館恐龍模型

地址： 台中市北區館前路 1 號

Shop Now

4. 紙箱王創意園區 (Carton King) - 紙做的奇幻世界

你會驚訝原來「紙」可以咁好玩！成個園區所有嘢都係用紙做嘅，創意爆棚。

紙箱王創意園區

圖片來源：Trip.com 用戶@candylee63

必玩亮點：

紙箱小火車： 強烈推薦！坐住紙做嘅火車遊園，小朋友一定話要坐多幾次（Trip.com買飛通常包埋火車券）。 環遊世界打卡： 紙做嘅比薩斜塔、巴黎鐵塔、杜拜帆船酒店，一次過打卡全世界。 紙火鍋： 玩完一定要試下佢哋嘅主題餐廳，連個火鍋都係紙做，又驚又好玩！



紙箱小火車

圖片來源：Trip.com 用戶@M36***48

地址： 台中市北屯區東山路二段二巷 2 號

Shop Now

5. 高美濕地 - 絕美天空之鏡

想親親大自然，一定要去高美濕地睇日落。這裡被譽為「一生必遊」嘅景點，黃昏景色靚到嘩一聲！

高美濕地

必玩亮點：

生態探索： 退潮時可以見到超多招潮蟹同彈塗魚，係最好嘅自然課室。 木棧道漫步： 推住BB車行都好方便。 天空之鏡： 記得帶拖鞋，尾段可以落水影相，夕陽倒影靚到好似去咗玻利維亞咁！



高美濕地木棧道

圖片來源：Trip.com 用戶@Sam_Hsieh

交通： 建議包車或者參加半日遊，回程交通會比較方便。

Shop Now

台中親子酒店推薦

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

想要為您的台中親子遊省下更多預算嗎？即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，您即可享有高達 10% 的獨家折扣！這是一個不容錯過的超值優惠，讓您在預訂酒店、機票或景點門票時都能輕鬆省錢。立即點擊註冊，開啟您的省錢之旅，讓台中親子遊更加經濟實惠！此處查看更多！

台中親子酒店推薦#1 福容大飯店麗寶樂園

👉 推薦理由：就在樂園隔離，玩攰即刻返房瞓！

如果你的行程重點是麗寶樂園，住這裡就對了！飯店內的「麗寶賽車主題旅店」超受歡迎。

福容大飯店麗寶樂園

特色： 多款 LINE FRIENDS 主題房（糖果樂園、航海冒險等），房內用品都係熊大兔兔！

設施： 有戶外泳池、兒童遊戲室，仲有嬰兒用品借用服務，非常貼心。

Shop Now

台中親子酒店推薦#2 挪威森林行旅 1 號館

👉 推薦理由：台中車站行3分鐘，超高CP值！

位置極佳，就在台中火車站旁，去邊都方便，而且價錢親民。

挪威森林行旅 1 號館

特色： 雖然係商務旅館價錢，但有超大兒童遊樂區！波波池、滑梯、繩網陣通通有，簡直係被酒店耽誤嘅遊樂場。

周邊： 樓下就有便利店，行去宮原眼科食雪糕都係幾分鐘。

Shop Now

台中親子酒店推薦#3 烏日清新温泉飯店

👉 推薦理由：五星級溫泉享受，爸媽放鬆首選！

位於烏日區，可以在房內一邊浸溫泉一邊睇夜景。

烏日清新温泉飯店

特色： 房內有私人溫泉池。兒童設施超豐富：大型波波池、攀岩、閱讀區，仲有戶外花園泳池。

亮點： 提供「侏儸紀恐龍主題房」，男仔一定鍾意。

Shop Now

台中親子餐廳推薦

1. 想窩11餐旅館

👉 賣點：室內玩樂不限時！

這間在沙鹿區超紅，最大的賣點是用餐限時2小時，但遊戲區不限時！ 吃飽可以繼續玩。

想窩 11 餐旅館遊戲區

圖片來源：想窩 11 餐旅館官網

設施： 室內有大型波波池、琉璃沙坑；戶外有大草地可以踢波、玩滑步車。

餐點： 種類多，有BB粥、兒童餐，味道有水準。





2. 小島3.5度 (Island Aurora)

👉 賣點：恐龍冒險主題，設施新淨

位於北屯區，外觀好似一座冒險島，長期爆滿，記得要提早訂位！

小島 3.5 度親子餐廳 Island Aurora 台中冒險館

（圖片來源：小島 3.5 度親子餐廳 Island Aurora 台中冒險館官方 Facebook）

設施： 2樓全層都係遊戲區，分7大主題（回彈力極好嘅波波池、職人扮演區等）。

貼士： 每日下午 14:30-15:00 係清潔消毒時間，家長留意安排時間。

小島 3.5 度親子餐廳 Island Aurora 台中冒險館波波池

（圖片來源：小島 3.5 度親子餐廳 Island Aurora 台中冒險館官方 Facebook）

3. 童遊森林館 (台中西屯分館)

👉 賣點：質感木製玩具，適合幼齡兒童

如果你嘅小朋友比較細（0-6歲），這裡環境比較安靜舒服，主打歐洲進口嘅木製玩具。

童遊森林館（台中西屯分館）

圖片來源：童遊森林館官網

童遊森林館（台中西屯分館）木玩具

圖片來源：童遊森林館官網

設施： 全台唯一原木波波池（唔係塑膠波，質感好好！）、德國HABA玩具。

位置： 近捷運站，交通方便。

💡 2026 台中親子遊小貼士

善用悠遊卡： 台中搭公車依然好方便，記得帶定悠遊卡，未夠6歲小朋友搭公車免費！

包車遊更輕鬆： 如果要去高美濕地、清境農場等較遠景點，建議在 Trip.com 預訂一日包車，唔使帶住細路轉車轉到頭暈。

預訂親子餐廳： 台中嘅親子餐廳好受歡迎，周末一定要提早 2-3 星期訂位。





準備好出發未？立即下載 Trip.com App，註冊會員仲可以賺 Trip Coins 當錢使，訂酒店、門票都有額外折扣！快啲為一家大細預訂一個難忘嘅台中之旅啦！

台中旅遊攻略

【親子遊必備】2025台中8大人氣親子餐廳推介！

【2025台中新酒店】精選10間台中新式酒店！

【台中好去處】2025台中商場盤點！吃喝玩樂一應俱全

【台中美食】2025台中美食餐廳盤點！附當地景點推薦