台中親子酒店2026: 14間超人氣推介！放電樂園、溫泉療癒、CP值高任你揀

台中親子酒店

台中，呢個台灣中心點嘅城市，絕對係一家大細去旅行嘅首選！點解咁講？因為佢唔只有靚到嘩一聲嘅自然風光，好似高美濕地嘅無敵日落，仲有好多文青 Feel 嘅地方，例如草悟道、宮原眼科等等，包保你點行點玩都唔會悶。最重要嘅係，台中直頭係個美食天堂！由逢甲夜市掃街食小食，到歎返餐地道燒肉，小朋友同大人都一定食到lam lam脷！

想旅程玩得更盡興，揀間啱嘅親子酒店就係關鍵。我哋 Trip.com 團隊已經為你做足功課，精選咗14間2026年必住嘅台中親子酒店。呢啲酒店唔單止家庭房夠大夠舒服，仲有超多親子設施，無論係室內遊戲室、戶外賽車場定係溫泉，都可以俾小朋友盡情放電，大人又可以趁機鬆一鬆，咁先係完美嘅家庭旅行嘛！🎉

無論你鍾意浸溫泉、親親大自然定係專攻親子設施，下面呢個 List 實有一間啱你心水！

臺中惠來谷關温泉會館

編輯推介： 位於谷關溫泉區，成間酒店都係峇里島風情，一秒帶你飛去度假天堂！

賣點： ♨️ 五行湯泉 | ⛰️ 群山環繞 | 👨‍👩‍👧‍👦 房內私家溫泉池

台中親子酒店 | 臺中惠來谷關温泉會館 外觀圖片

想遠離城市煩囂，嚟一趟洗滌心靈嘅親子之旅？「臺中惠來谷關溫泉會館」就最啱你。四周俾群山包圍，空氣清新到不得了。

酒店最出名嘅就係佢哋嘅溫泉設施，特別係獨家嘅「五行湯」，俾你浸浴之餘仲可以養生。

大部分房間都有自己嘅獨立溫泉池，一家人隨時都可以享受私人浸浴時光，雖然離市區有啲距離，但追求慢活同大自然體驗嘅家庭，呢度絕對係無得輸嘅選擇。

台中親子酒店 | 臺中惠來谷關温泉會館設施

臺中鳳凰酒店 (Phoenix Hotel Taichung)

編輯推介： 網上超多媽媽好評，號稱台中親子酒店CP值天花板！酒店內有台中最大型嘅室內遊樂場，仲有超貼心嘅「早午餐」服務，可以瞓到自然醒先慢慢食，絕對係親子遊嘅恩物！

賣點： 🚀 星際樂園 | 🍳 超嘆Brunch | 📍 近台中車站

台中親子酒店 | 臺中鳳凰酒店 外觀圖片

講到台中親子酒店嘅王者，一定唔可以錯過位於柳川河畔嘅臺中鳳凰酒店。酒店9樓嘅「星際樂園」簡直係小朋友嘅天堂，有齊刺激嘅滑梯、積木區同賽車道，保證小朋友玩到唔捨得走。房型設計夠哂 Modern，仲有小朋友最愛嘅卡通主題房。最正係佢哋嘅「早午餐」可以食到下晝一點，絕對係各位爸爸媽媽嘅福音，唔使再晨早流流趕頭趕命去食早餐啦！

台中親子酒店 | 臺中鳳凰酒店設施

評分： 9.0/10.0

地址： 民權路162號, 中區, 台中

挪威森林行旅1號館 (Norway Forest Travel Hotel 1)

編輯推介： 位置無得頂，正正喺台中火車站對面，主打房內有滑梯嘅親子房，CP值極高。

賣點： 🚉 交通無敵 | 🎠 房內滑梯 | 🅿️ 免費泊車

台中親子酒店 | 挪威森林行旅1號館 外觀圖片

如果你係搭公共交通工具去台中，挪威森林行旅1號館就係你嘅不二之選。酒店設計清新簡潔，特別設有幾款親子主題房，房入面就有滑梯同波波池，小朋友喺房都可以盡情放電。另外，公共區域仲有24小時點心吧，隨時幫你同小朋友醫肚，對於小資家庭嚟講，絕對係熱門之選。

台中親子酒店 | 挪威森林行旅1號館設施

臺中富信大飯店 (Fushin Hotel Taichung)

編輯推介： 歐式古典風格勁有氣派，行過對面就係有超多嘢食嘅第二市場，附近仲有必買手信洪瑞珍三文治總店。

賣點： 🏛️ 歐式風格 | 🚙 免費接駁 | 👨‍👩‍👧‍👦 家庭套房超闊落

台中親子酒店 | 臺中富信大飯店 外觀圖片

臺中富信大飯店嘅巴洛克式建築外觀非常宏偉，一睇就知係高級酒店。地理位置超方便，對面就係歷史悠久嘅第二市場，由早餐到宵夜都唔使愁。家庭房空間感十足，設施齊備，住得非常舒服。酒店仲提供免費停車場，揸車自駕遊嘅家庭就最啱。

台中親子酒店 | 臺中富信大飯店設施

Unique Hotel 黃埔75旅店 (Unique Hotel - Huangpu 75)

編輯推介： 如果你哋嘅行程排到密密麻麻，酒店只係需要一個乾淨舒服嘅地方瞓覺，呢間絕對係性價比之王。

賣點： 🎒 CP值超高 | 🏙️ 簡約舒適 | 📍 近火車站

台中親子酒店 | Unique Hotel 黃埔75旅店 外觀圖片

黃埔75旅店主打平價、簡潔、舒適。雖然係輕旅店，但房間出乎意料地乾淨企理，基本設施應有盡有。對於日頭主力喺外面玩，夜晚返酒店純粹休息嘅家庭嚟講，呢度可以幫你慳返唔少旅費。酒店周邊有齊便利店同餐廳，生活機能非常方便。

台中親子酒店 | Unique Hotel 黃埔75旅店設施

臺中港酒店 (Taichung Harbor Hotel)

編輯推介： 台中海線最高級嘅親子酒店，要去高美濕地睇日落或者去梧棲漁港食海鮮，住呢度就最方便。

賣點： 🌊 海線首選 | 🏎️ FUN世界樂園 | 🌅 近高美濕地

台中親子酒店 | 臺中港酒店 外觀圖片

計劃去台中海線玩？臺中港酒店係你嘅最佳落腳點。酒店入面有個專為小朋友而設嘅「FUN世界」親子遊樂區，室內有波波池，室外有電動車賽道，小朋友實玩到唔願走。部分高層房間仲可以望到台中港海景，景觀一流。早餐亦非常豐富，用咗好多在地食材，為你嘅海線之旅叉足電！

台中親子酒店 | 臺中港酒店設施

臺中芭蕾城堡酒店 (The Castle Ballet Taichung)

編輯推介： 外型係一座真嘅城堡！每間房都有唔同主題，由獨角獸到Lego房都有，俾小朋友一個沉浸式嘅夢幻體驗。

賣點： 🏰 夢幻城堡 | 🦄 主題房型 | 🚗 一房一車庫

台中親子酒店 | 臺中芭蕾城堡酒店 外觀圖片

估唔到喺台中市區都可以住城堡！臺中芭蕾城堡酒店打破傳統，主打「一房一景」，間間房都獨一無二。親子房型更加係充滿驚喜，有啲房甚至有大型攀岩牆或者私人波波池，空間大到可以跑嚟跑去。最正嘅係，呢度仲係寵物友善酒店，可以帶埋你嘅毛孩一齊入住！

台中親子酒店 | 臺中芭蕾城堡酒店設施

Unique Hotel 微笑73旅店 (Smile 73 Hotel)

編輯推介： 大堂有座超吸睛嘅兩層樓高旋轉滑梯，一Check-in小朋友就已經玩瘋了！

賣點： 🎢 兩層樓滑梯 | 🎨 文青風格 | 📍 近一中商圈

台中親子酒店 | Unique Hotel 微笑73旅店 外觀圖片

微笑73旅店位於台中舊城區，行去台中火車站同熱鬧嘅一中街都好近。酒店最大亮點就係大堂條金屬旋轉滑梯，絕對係打卡熱點。房間設計簡約得嚟帶點文青風，部分親子房仲有可愛嘅彩繪圖案。雖然房間唔算好大，但憑住獨特嘅設計同貼心服務，喺年輕家庭客群中人氣極高。

台中親子酒店 | Unique Hotel 微笑73旅店 房間

臺中涵館汽車旅館

編輯推介： 唔好俾「汽車旅館」個名嚇親，呢度其實係奢華之選！部分房型竟然有私人暖水泳池，私隱度極高！

賣點： 🛁 超大浴缸 | 🏊‍♀️ 私人泳池房 | 🚗 專屬車位

台中親子酒店 | 臺中涵館汽車旅館 外觀圖片

想搵間空間超大、又可以盡情玩水嘅酒店？涵館汽車旅館可能會俾到你驚喜。呢度嘅特色房型裝修華麗，設施誇張，除咗有按摩大浴缸，最頂級嘅房型仲有私人室內泳池！一家人可以喺自己嘅空間瘋狂玩水，唔使同人逼。私隱度高，泊車又方便，絕對係一種超歎嘅家庭度假體驗。

台中親子酒店 | 臺中涵館汽車旅館設施

臺中草悟道文旅 (Calligraphy Greenway Hotel)

編輯推介： 酒店樓下就係草悟道廣場，地理位置滿分！週末經常有市集同活動，文青家庭必住。

賣點： 🌳 草悟道旁 | 🎨 文藝氣息 | 🐕 寵物友善

台中親子酒店 | 臺中草悟道文旅 外觀圖片

草悟道文旅位於台中最有文藝氣息嘅區域，周圍綠樹林蔭，環境非常舒服。酒店設計結合咗工業風同木質元素，感覺好Warm。最大優勢係地點，行幾步就到勤美誠品綠園道同自然科學博物館，安排行程超級方便。雖然部分房型可能冇景觀，但舒適嘅床品同親切嘅服務絕對可以彌補。

台中親子酒店 | 臺中草悟道文旅設施

奇異果快捷旅店（臺中站前二館） (Kiwi Express Hotel)

編輯推介： 慳錢之選！主打日式榻榻米房，帶住BB仔或者幼兒就最啱，唔怕小朋友瞓覺碌落床。

賣點： 🥝 清新風格 | 💰 經濟實惠 | 🚲 免費單車

台中親子酒店 | 奇異果快捷旅店（臺中中正店） 外觀圖片

奇異果快捷旅店用鮮明嘅奇異果綠色做主題，感覺年輕有活力。雖然價錢平，但服務一啲都唔馬虎，特別係佢哋嘅榻榻米房，對有幼兒嘅家庭非常友善。酒店位置方便，搭巴士去各大景點話咁易，係追求高性價比家庭嘅明智之選。

台中親子酒店 | 奇異果快捷旅店（臺中中正店） 房間

想窩11餐旅館 (Shineworld 11)

編輯推介： 呢度唔只係酒店，直頭係個迷你親子樂園！有超大草地、琉璃沙池同室內遊戲室，喺度可以玩足大半日！

賣點： 🎠 戶外大草地 | 🍽️ 親子餐廳 | 🏰 兩層樓遊戲室

台中親子酒店 | 想窩11餐旅館 外觀圖片

位於台中沙鹿區嘅「想窩11餐旅館」，近年喺台中海線爆紅。佢集合咗住宿、餐飲同玩樂於一身。近百坪嘅戶外大草地俾小朋友盡情奔跑放電，仲有獨特嘅琉璃沙坑同兩層高嘅室內遊戲室。房型設計溫馨可愛，充滿童趣。好適合將呢度安排喺行程最後一日，等小朋友玩到冇哂電，上機就乖乖瞓覺。

台中親子酒店 | 想窩11餐旅館 房間

挪威森林行旅3號館 (Norway Forest Travel Hotel 3)

編輯推介： 行輕奢華路線，同樣位於交通極方便嘅轉運站對面，仲設有寵物房，可以帶埋主子一齊去旅行。

賣點： 🏛️ 復古風格 | 📍 轉運站旁 | 🐕 寵物友善

台中親子酒店 | 挪威森林行旅3號館 外觀圖片

挪威森林行旅系列嘅3號館，質素同樣有保證。大堂設計帶點文青復古風，感覺好舒服。酒店隔音做得好好，就算喺交通樞紐旁邊都唔會覺得嘈。精緻嘅自助早餐為你嘅旅程提供滿滿能量，亦係一個對毛孩非常友善嘅選擇。

台中親子酒店 | 挪威森林行旅3號館設施

悦樂旅店 (OLAH Poshtel Taichung)

編輯推介： 設計夠潮夠Young，大堂全日免費供應爆谷，夜晚仲有免費杯麵做宵夜，大人細路都開心！

賣點： 🍿 免費宵夜 | 📚 交誼空間 | 🎶 年輕活力

台中親子酒店 | 悦樂旅店 外觀圖片

悦樂旅店行5分鐘就到台中火車站，交通極之方便。呢間酒店充滿設計感同歡樂氣氛，大堂全日供應咖啡同爆谷，夜晚仲有免費杯麵，真係超貼心。地下室有個好舒服嘅閱讀同交誼空間，一家人可以喺度Hea下。房型選擇多，由背包客床位到四人家庭房都有，滿足唔同家庭嘅需要。

台中親子酒店 | 悦樂旅店設施

🌟 總結：點樣揀最啱你嘅台中親子酒店？

睇完上面嘅介紹，係咪覺得台中親子酒店選擇多到眼花繚亂呢？唔使驚，我哋幫你整個「揀酒店懶人包」，等你一目了然！

最強放電之選： 如果你嘅小朋友精力無限，揀 臺中鳳凰酒店 嘅「星際樂園」或者 想窩11餐旅館 嘅戶外園區就冇錯！

大自然療癒系： 想遠離煩囂，親親大自然？ 臺中惠來谷關溫泉會館 可以俾你全家喺山林間享受溫泉樂。

交通方便CP值王： 如果你會搭公共交通工具周圍去， 挪威森林行旅系列 同 悦樂旅店 就係你嘅最佳基地。

獨特體驗型： 想創造獨一無二嘅回憶？可以試下臺中芭蕾城堡酒店嘅夢幻主題房，或者臺中涵館汽車旅館嘅私人泳池房。

無論你嘅家庭旅遊Style係點，台中總有一間酒店可以滿足你。快啲上 Trip.com 比較下唔同酒店嘅最新價錢同真實住客評價，用我哋嘅獨家優惠，輕鬆預訂你嘅完美台中親子假期，為2026年嘅旅程留低最開心嘅回憶啦！

