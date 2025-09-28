博羅依料與香港保持逾700公里距離
台中首購族想進場 信義房屋推這重劃區
[NOWnews今日新聞] 央行在本月針對房貸限制鬆綁，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款限額外，為低迷房市注入一絲信心。房市專家指出，這項政策對首購族最直接有利，尤其是總價落在1,300萬元上下的產品。以現行房市狀況，北太平的新光重劃區最有符合總價帶的新成屋產品，也被當地稱作是首購族的「最後一塊淨土」。
信義房屋中二區協理王聖憲分析，此次鬆綁是去年9月實施第七波信用管制後的首項利多，首購族為直接受惠者，但整體市場信心也有望隨之回升，第一線有明顯感受到詢問與帶看次數提升。由於新青安貸款最高可達8成、上限1,000萬元，以總價約1,300萬元上下的新成屋最貼近條件，其中太平區的新光重劃區就是符合需求的選擇。
信義房屋太平新光店經理陳昱帆介紹，新光重劃區位於北太平，因受惠74號快速道路與台鐵高架化等交通利多，近5年推案量大，產品多為2至3房、含車位的電梯大樓。目前，3房含平面車位總價約1,300萬元-1,400萬左右，2房則落在1,000至1,100萬元之間。陳昱帆坦言，太平早年以中小企業與工業聚落為主，又不是傳統台中市門牌，並非台中人購屋首選，但近十年因交通與建設帶動，反而以低基期與便利生活機能，不錯的生活品質逐漸成為首購客戶心中的優質生活圈。
他進一步指出，新光重劃區屬新興發展區域，屋齡最高僅約12年，多數社區規劃完整、街廓整齊，居住氛圍清爽；位置上緊鄰北屯、北區、東區，搭配74號快速道路與台鐵太原站，大幅縮短往來市區與海線的時間，大幅吸引不少年輕家庭進駐。生活機能則集中在樹孝、中山路，設有大型量販、餐飲、公園綠地，並有首座公立雙語小學「新高國小」。若有購物休閒需求，前往東區LaLaport或一中、中友商圈車程僅約10分鐘，逐步滿足日常所需。
整體而言，新光重劃區的區域價值還有成長空間，包含鄰近的台中市首座市立醫院「老人復健綜合醫院」已開始試營運，補充了醫療機能，更有只在七期、西區等蛋黃區推案的品牌建商進駐太平，顯示外界相當看好。
王聖憲總結，目前央行對首購族釋出善意，市場信心緩慢回升，詢問度與看屋量已有回升跡象，對符合貸款條件、具剛性需求的首購族而言，是一個值得多加留意的進場時間點。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／高雄五大百貨齊發 信義房屋：這區最受矚目
房市／永續力、服務力受肯定 信義房屋奪房產金牌獎
房市／「房仲界奧斯卡」揭曉 信義房屋17人獲金仲獎
其他人也在看
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 22 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新世界總債務1461億 鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)
新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。am730 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普要求日韓預先支付承諾對美投資9,000億美元資金
《路透》報道，美國總統特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，日本及南韓向美國分別投資的5,500億美元及3,500億美元為預先支付。AASTOCKS ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 6 小時前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滲透率不足10% 中國品牌佔80%！越南成掃地機器人新戰場
越南胡志明市街頭，摩托車依舊穿梭，小轎車數量明顯增多，折射出當地消費水準正在攀升，這吸引了中國掃地機器人龍頭企業紛至沓來。鉅亨網 ・ 2 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 2 小時前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 2 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前