台中首購族想進場 信義房屋推這重劃區

▲位於北太平的新光重劃區近十年因交通與建設帶動，以低基期與便利生活機能，成為首購客戶心中的優質生活圈。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 央行在本月針對房貸限制鬆綁，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款限額外，為低迷房市注入一絲信心。房市專家指出，這項政策對首購族最直接有利，尤其是總價落在1,300萬元上下的產品。以現行房市狀況，北太平的新光重劃區最有符合總價帶的新成屋產品，也被當地稱作是首購族的「最後一塊淨土」。

信義房屋中二區協理王聖憲分析，此次鬆綁是去年9月實施第七波信用管制後的首項利多，首購族為直接受惠者，但整體市場信心也有望隨之回升，第一線有明顯感受到詢問與帶看次數提升。由於新青安貸款最高可達8成、上限1,000萬元，以總價約1,300萬元上下的新成屋最貼近條件，其中太平區的新光重劃區就是符合需求的選擇。

信義房屋太平新光店經理陳昱帆介紹，新光重劃區位於北太平，因受惠74號快速道路與台鐵高架化等交通利多，近5年推案量大，產品多為2至3房、含車位的電梯大樓。目前，3房含平面車位總價約1,300萬元-1,400萬左右，2房則落在1,000至1,100萬元之間。陳昱帆坦言，太平早年以中小企業與工業聚落為主，又不是傳統台中市門牌，並非台中人購屋首選，但近十年因交通與建設帶動，反而以低基期與便利生活機能，不錯的生活品質逐漸成為首購客戶心中的優質生活圈。

他進一步指出，新光重劃區屬新興發展區域，屋齡最高僅約12年，多數社區規劃完整、街廓整齊，居住氛圍清爽；位置上緊鄰北屯、北區、東區，搭配74號快速道路與台鐵太原站，大幅縮短往來市區與海線的時間，大幅吸引不少年輕家庭進駐。生活機能則集中在樹孝、中山路，設有大型量販、餐飲、公園綠地，並有首座公立雙語小學「新高國小」。若有購物休閒需求，前往東區LaLaport或一中、中友商圈車程僅約10分鐘，逐步滿足日常所需。

整體而言，新光重劃區的區域價值還有成長空間，包含鄰近的台中市首座市立醫院「老人復健綜合醫院」已開始試營運，補充了醫療機能，更有只在七期、西區等蛋黃區推案的品牌建商進駐太平，顯示外界相當看好。

王聖憲總結，目前央行對首購族釋出善意，市場信心緩慢回升，詢問度與看屋量已有回升跡象，對符合貸款條件、具剛性需求的首購族而言，是一個值得多加留意的進場時間點。

