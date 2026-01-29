獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
台中8家人氣甜點推薦！「春丸」紅豆、芋泥餐包紅了十年，「creammm.t」檸檬塔不吃酸的也難抗拒
台中甜點控的天堂，有太多新奇又高質感的甜點店值得探索！從經典的日式雞蛋糕、法式冰淇淋，到藝術感十足的手作可麗餅，每間店都帶來獨特的美味體驗。精選8間台中最受歡迎的甜點店，不僅提供多樣風味，還融入各地創意與本土食材，如「Minimal」的米其林冰淇淋、「CAFE ACME」的經典泡芙等，無論是想悠閒地享受午後時光，還是尋找極具話題性的打卡地點，這些甜點店絕對能滿足你的味蕾與視覺。
台中甜點推薦1：CAFE ACME
ACME於2023年底進駐台北101後，拓展至台中勤美誠品綠園道，這一區域融合人文、綠意與生活，是簡約風門市的理想地點。新店設計靈感來自藝術創作，結合藝術家工作臺與畫框，並以紅磚色和米白牆面營造溫暖氛圍。台中店特別推出「楓糖厚切培根奶油炒蛋酸麵包」和「香蕉卡士達泡芙餅」，酥脆外殼散發濃郁香蕉奶香，讓甜點迷愛不釋手。
【CAFE ACME｜Taichung 勤美】
地址：台中市西區公益路68號1樓西北側
台中甜點推薦2：Butter Hotel 奶油飯店
台北奶油餅大王「But」跑到台中開「飯店」了！雖說這家「Butter Hotel 奶油飯店」不能住，但可是有賣台中限定的「太陽奶油餅乾」，台北甜點迷想吃只能來這～以飯店為靈感，打造四層樓獨棟設計，從櫃檯、客房、浴場、洗衣間全都完美復刻，同時還可觀賞到多位台灣新銳藝術家的作品，像是在浴場快樂洗澡的大象、引導路線的貓咪則來自陳宗勳的作品。
【Butter Hotel 奶油飯店】
地址：台中市西區民權路217巷18號
電話：04-23019007
台中甜點推薦3：Minimal
全球首間米其林冰店「Minimal」，透過簡單的食材結合創意，讓冰品展現多層次風味。冰淇淋在這裡不只是甜點，而是「料理」的一部分，菜單以季節主題設計，透過七道冰品展開像藝術般的細膩體驗。從台灣食材汲取靈感，結合液態氮、冰沙、慕斯等技法，其中像是「草莓｜洛神｜乳脂」分別以粉紅胡椒草莓、洛神紫蘇、乳酸做呈現。
【Minimal】
地址：台中市西區美村路一段133巷16號
電話：04-2321-9080
台中甜點推薦4：Gelato Pique
Gelato Pique Café的Bio Concept海外首店進駐台中LaLaport北館，菜單與日本表參道同步，提供經典Crepe可麗餅、法式Galette薄餅、健康沙拉碗，並搭配蜷尾家NINAO義式冰淇淋，口味包括牛奶、開心果、巧克力及期間限定款。推薦海鹽焦糖、香蕉巧克力口味Crepe、法式火腿起司薄餅及燻鮭魚酪梨沙拉，不論想吃甜點還是輕食都沒問題。
【Gelato Pique Café】
地址：台中市東區進德路600號（台中LaLaport北館一樓）
台中甜點推薦5：creammm.t
如果你是甜點控，來到台中的creammm.t絕對不能錯過他們的「玫瑰花檸檬塔」！曾創下排隊半年才能買到的紀錄，難怪在甜點界有著「神級」的地位。不只檸檬塔，英式司康也相當出色，主廚在英國嚐過的經典口味經過多次改良，終於呈現出濕潤且帶麵粉香的完美口感。位於台中勤美草悟道的店內空間延續品牌柔和綠色和圓潤線條，充滿舒適的質感和設計巧思。
【creammm.t】
地址：台中市西區美村路一段189號
電話：04 2301-9808
台中甜點推薦6：春丸餐包製作所
到文心公園站附近，絕對不能錯過「春丸餐包製作所」這家超人氣麵包店。麵包的外皮香Q，口味甜鹹皆有，讓人忍不住想一試再試。喜歡甜食的，強烈推薦他們的「萬丹紅豆」，紅豆餡綿密不過甜，非常順口。如果喜歡鹹食的，可以嚐嚐「廣島風豬肉炒麵」，帶著濃郁日式風味，鹹香十足，每一口都令人回味。
【春丸餐包製作所】
地址：台中市西區五權西五街88巷32號
電話：04 2372 0880
台中甜點推薦7：Ten Thousand
從台北紅到台中開概念店的Ten Thousand Coffee，雖說是咖啡店，但推出的可頌更是隱藏大黑馬，試營運期間每天限量500顆皆於中午時段便快速售罄，過去台北店也創下開幕首四日售出2,500顆的紀錄，便能知道其魅力無法抵擋，超過10款以上的口味，再搭配一杯特別推出「椰奶風味」系列飲品，已經太享受！
【Ten Thousand 台中城市概念店】
地址：台中市北屯區松竹路三段299號
台中甜點推薦8：魚刺人雞蛋糕
來到審計新村，不妨花一下午慢慢逛，順便嚐嚐甜點迷推崇的「魚刺人雞蛋糕」！經典的「牛奶卡士達」口味是熱銷第一，外皮酥脆，一口咬下奶油內餡香濃爆漿。熱愛茶味的，那一定不能錯過「魚池阿薩姆」，茶香清淡又不失回甘，每口都讓人感到滿足卻不膩口。
【魚刺人雞蛋糕】
地址：台中市西區民生路352號
電話：04 2302 3099
