渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
台中必吃8間燒肉！燒肉排名特色一次看：茶六推高CP值套餐、燒肉第一名是這間
【文／Beauty美人圈．編輯團】
台中擁有燒肉之都的美名，許多饕客走訪台中更是指定非吃到燒肉不可！而台中有著數不清的燒肉餐廳，近年來更是有多家餐飲品牌加入戰場！究竟哪一間才最值得一試？
*若店家擁有多家分店，Google 評論星級將僅列出評分最高的分店，方便參考店家最佳評價。
台中燒肉餐廳推薦1：屋馬燒肉
Google評論：5.0顆星（文心秀泰店）
台中人心中的燒肉白月光、台中燒肉的開山始祖非屋馬燒肉莫屬！屋馬可選擇套餐或單點形式，每桌也都會附上可以無限續的雞湯壺。另外屋馬的肉品品質十分穩定，套餐份量也很足夠，完全不用擔心吃不飽。
屋馬燒肉 資訊
園邸店：台中市西區公益路111號
電話：04-23013000
中港店：台中市西屯區台灣大道3段300號
電話：04-23121000
文心店：台中市文心路一段436號
電話：04-23106699
國安店：台中市西屯區國安一路168號
電話：04-24652222
崇德店：台中市北屯區崇德路二段369號
電話：04-22410000
中友店：台中市北區育才北路69號
電話：04-22260888
文心秀泰店：台中市南屯區文心南路289號5樓
電話：04-2475-0777
台中燒肉餐廳推薦2：燒肉風間
Google評論：4.8顆星（福科三店）
台中在地燒肉品牌燒肉風間，首創關西流燒肉，餐點融合日式、義式、法式等多元風格。精緻的裝潢和豐富的菜色選擇，讓人吃過一次就難忘！私心推薦「豐收果物和牛肋間肉」，近江A5和牛肋間肉在由鳳梨、蘋果、柳橙、洋蔥和日本醬油調製的水果醬中浸漬，燒烤後的肉質多了一股焦糖的甜香，超級特別！而獨門特調的「奶油啤酒」也是絕對不能錯過！
燒肉風間 資訊
老虎城店：台中市河南路三段120號7樓
電話：04-2251-0701
公益店：台中市南屯區公益路二段171-1號
電話：04-2328-1855
福科三店：台中市西屯區福科路158號
電話：04-2462-1856
台中燒肉餐廳推薦3：俺達の肉屋
Google評論：4.5顆星
從2020年起，連續5年蟬聯米其林一星的俺達の肉屋，是嚴選頂級和牛的日本和牛專賣店，每個月必挑全牛來發揮的「一頭牛」燒肉，可以吃到其他地方吃不到的和牛珍稀部位。而全肉品皆是冷藏處理，並且現點現切，保留最鮮級的美味！不過俺達の肉屋常常一位難求，務必提早訂位！
俺達の肉屋 資訊
地址：台中市西區公益路194-1號
電話：04-2325-0588
台中燒肉餐廳推薦4：老井極上燒肉
Google評論：4.9顆星
去年底在台北信義區新開幕的「老井極上燒肉」也是來自台中的燒肉名店！有台中燒肉新霸主之稱的老井，是烤狀元集團旗下的燒肉品牌，主推頂級和牛、厚切牛舌等高檔品項，也有提供各式價位的套餐選擇，而隨附的雞湯、小菜以及醋飲都是可以無限續的。另外老井也在2024台中鍋烤節中獲得燒肉冠軍！是絕對不能錯過的人氣燒肉店！
老井極上燒肉 資訊
崇德店：台中市北屯區崇德路二段256號
電話：04-2247-8590
美村店：台中市西區美村路一段289號
電話：04-23015511
台中燒肉餐廳推薦5：茶六燒肉堂
Google評論：4.8顆星（東山店）
來自輕井澤集團旗下的燒肉品牌茶六燒肉堂，是年輕人的熱門燒肉選擇！除了食材的品質在一定水準之上，價格也十分經濟實惠。
茶六燒肉堂 資訊
新朝富店：台中市西屯區朝富路202號
電話：04-2258-7126
公益店：台中市西區公益路268號
電話：04-23281167
中清店：台中市北屯區中清路二段1037號2樓
電話：04-24251138
東山店：台中市北屯區東山路一段327號
電話：04-2239-5234
台中燒肉餐廳推薦6：三山燒肉
Google評論：4.7顆星
同樣來自輕井澤集團的最新燒肉品牌三山燒肉，剛開幕時也是一位難求！套餐選擇非常多樣，除了各式肉品外，招牌的三山蔬果棒也是超級特別，能品嚐到食材最原始的爽脆鮮甜。而附有新鮮薄切肉片的三山牛肉湯也十分受到歡迎！
三山燒肉 資訊
文心店：台中市南屯區文心路一段536號
電話：04-23105115
台中燒肉餐廳推薦7：山鯨燒肉
Google評論：4.9顆星（山鯨本家．HONKE）
台中在地超有日系氛圍感的山鯨燒肉，除了超滿足的肉品組合，還有走浮誇路線的冒煙日本和牛寶箱，是視覺和味覺的雙重饗宴！山鯨燒肉的裝潢也十分精細，能坐在櫻花樹下吃燒肉真的太浪漫！另外店內還提供免費的和服體驗，除了各式各樣的和服選擇，還有面具、髮飾、木屐及各種道具搭配，趕快來拍照打卡！
山鯨燒肉 資訊
漢口創始店：台中市北區漢口路四段70-1號
電話：04-2291-8833
本家 • HONKE：台中市西屯區寶慶街67號
電話：04-27063000
台中燒肉餐廳推薦8：森森燒肉
Google評論：5.0顆星（台中站前秀泰店）
想找超高CP值燒肉，首選一定非森森燒肉莫屬！主打五大無限供應的自助吧及店內嚴選高品質肉品，多樣化的選擇一定能滿足不同顧客的喜好。同時森森燒肉也堅持「一店一風格」，因此每間分店的裝潢風格都各有特色！
森森燒肉 資訊
黎明店(創始店)：台中市南屯區黎明路二段382號
電話：04-22582302
台中公益店：台中市南屯區公益路二段211號
電話：04-2255-3361
台中中科店：台中市西屯區台灣大道四段1316號
電話：04-2463-1316
台中洲際店：台中市北屯區昌平東二路137號
電話：04-2422-0833
台中站前秀泰店：台中市東區南京路66號S2館1樓
電話：04-22153088
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
2025台中燒肉推薦！19間燒肉特色、必點介紹， 5星燒肉必吃、這間台中人大推(beauty美人圈)
其他人也在看
五索自爆性慾下降 再爆馬生性癖「可以搞成晚」 為此嗌交困擾︰第二日完全起唔到身
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，去年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己同馬生交往十年，而家住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 3 小時前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Online
江旻憓立會首發言 梁熙讚脫胎換骨：點可能係傻妹｜Ray Onlineam730 ・ 4 小時前
全國都在找的內鬼 竟是委內瑞拉總統的「守夜人」
「我們不是敗給了美國，而是敗給了身邊的內鬼。」 據英國《BBC》報導，這是馬杜羅夫婦被美軍強行控制後，委內瑞拉臨時政府內部流傳的一句話。鉅亨網 ・ 6 小時前
張柏芝弟弟近照曝光！也曾出道「跟謝霆鋒合作」 濃眉大眼複製家族基因
張柏芝二弟張柏文近日在大陸河南被網友巧遇，40歲近照曝光後引起討論。照片中他保養狀態不錯，身形結實，濃眉大眼的五官與姊姊張柏芝相當神似，家族特徵十分明顯。姊妹淘 ・ 2 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 3 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 1 天前
麥明詩預告藏玄機疑追B成功？朱千雪身形發福惹懷孕疑雲
現年34歲嘅「十優港姐」麥明詩（Louisa），去年3月誕下兒子，一家三口幸福滿瀉。噚日（13日）出席保險公司活動，除咗大談囝囝近況之外，更提及胞兄麥明山（Vincent） 事業步入新階段，為佢感到驕傲。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
「30歲還穿Uniqlo該醒了」引戰文掀「衣品價值」熱話！親民品牌也能穿出高級感，張曼玉、許光漢、林家謙也穿
「30 歲還穿 Uniqlo 該醒了」？ 近期 Threads 上的一則引戰文，直接引爆「衣品價值」熱議！文中將穿親民品牌與「低價值」綁定，認為 30 歲後仍選擇 Uniqlo 是品味停滯，這樣的言論自然瞬間遭大批網友反擊。事實上，衣品從不依附價格標籤，張曼玉、許光漢等明星都愛穿 Uniqlo，用實際造型證明親民品牌也能穿出高級感。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
俄製防空系統在委內瑞拉徹底失敗原因？
《Zerohedge》與《紐約時報》等多家媒體報導，外界質疑，委內瑞拉武裝部隊究竟是接獲按兵不動的指示，抑或其防空體系本身早已無法正常運作，甚至處於未啟用狀態，才讓美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛。鉅亨網 ・ 1 天前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
吳卓羲珠海拍劇收養流浪貓 網民激讚靚仔又有愛心：本人真的很有魅力
現年46歲嘅前TVB小生吳卓羲（Ron），1998年入讀TVB第7期舞蹈藝員訓練班，2000年再入讀TVB藝員訓練班並簽約成為旗下藝員，之後被安排拍攝《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《學警》系列等經典劇集。近年，佢專注喺內地市場發展，憑真人騷《披荊斬棘2》和《大灣仔的夜2》人氣急升，帶挈密密接Job吸金力強。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【759阿信屋】勁抵價 鹽焗開心果 $88/2件（15/01-16/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，鹽焗開心果400g $88/2件、貢梅梅干$36/2件、三幸芝士杏仁餅 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 1 天前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 23 小時前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前