台中必吃8間燒肉！燒肉排名特色一次看：茶六推高CP值套餐、燒肉第一名是這間

台中擁有燒肉之都的美名，許多饕客走訪台中更是指定非吃到燒肉不可！而台中有著數不清的燒肉餐廳，近年來更是有多家餐飲品牌加入戰場！究竟哪一間才最值得一試？

*若店家擁有多家分店，Google 評論星級將僅列出評分最高的分店，方便參考店家最佳評價。

台中燒肉餐廳推薦1：屋馬燒肉

Google評論：5.0顆星（文心秀泰店）

台中人心中的燒肉白月光、台中燒肉的開山始祖非屋馬燒肉莫屬！屋馬可選擇套餐或單點形式，每桌也都會附上可以無限續的雞湯壺。另外屋馬的肉品品質十分穩定，套餐份量也很足夠，完全不用擔心吃不飽。

屋馬燒肉 資訊

園邸店：台中市西區公益路111號

電話：04-23013000

中港店：台中市西屯區台灣大道3段300號

電話：04-23121000

文心店：台中市文心路一段436號

電話：04-23106699

國安店：台中市西屯區國安一路168號

電話：04-24652222

崇德店：台中市北屯區崇德路二段369號

電話：04-22410000

中友店：台中市北區育才北路69號

電話：04-22260888

文心秀泰店：台中市南屯區文心南路289號5樓

電話：04-2475-0777

台中人心中的燒肉白月光、台中燒肉的開山始祖非屋馬燒肉莫屬 圖片來源：IG@jojoxdaily

台中燒肉餐廳推薦2：燒肉風間

Google評論：4.8顆星（福科三店）

台中在地燒肉品牌燒肉風間，首創關西流燒肉，餐點融合日式、義式、法式等多元風格。精緻的裝潢和豐富的菜色選擇，讓人吃過一次就難忘！私心推薦「豐收果物和牛肋間肉」，近江A5和牛肋間肉在由鳳梨、蘋果、柳橙、洋蔥和日本醬油調製的水果醬中浸漬，燒烤後的肉質多了一股焦糖的甜香，超級特別！而獨門特調的「奶油啤酒」也是絕對不能錯過！

燒肉風間 資訊

老虎城店：台中市河南路三段120號7樓

電話：04-2251-0701

公益店：台中市南屯區公益路二段171-1號

電話：04-2328-1855

福科三店：台中市西屯區福科路158號

電話：04-2462-1856

台中在地燒肉品牌燒肉風間，首創關西流燒肉，餐點融合日式、義式、法式等多元風格 圖片來源：FB@燒肉風間

台中燒肉餐廳推薦3：俺達の肉屋

Google評論：4.5顆星

從2020年起，連續5年蟬聯米其林一星的俺達の肉屋，是嚴選頂級和牛的日本和牛專賣店，每個月必挑全牛來發揮的「一頭牛」燒肉，可以吃到其他地方吃不到的和牛珍稀部位。而全肉品皆是冷藏處理，並且現點現切，保留最鮮級的美味！不過俺達の肉屋常常一位難求，務必提早訂位！

俺達の肉屋 資訊

地址：台中市西區公益路194-1號

電話：04-2325-0588

從2020年起，連續5年蟬聯米其林一星的俺達の肉屋，是嚴選頂級和牛的日本和牛專賣店 圖片來源：FB@俺達の肉屋 日本和牛專門店

台中燒肉餐廳推薦4：老井極上燒肉

Google評論：4.9顆星

去年底在台北信義區新開幕的「老井極上燒肉」也是來自台中的燒肉名店！有台中燒肉新霸主之稱的老井，是烤狀元集團旗下的燒肉品牌，主推頂級和牛、厚切牛舌等高檔品項，也有提供各式價位的套餐選擇，而隨附的雞湯、小菜以及醋飲都是可以無限續的。另外老井也在2024台中鍋烤節中獲得燒肉冠軍！是絕對不能錯過的人氣燒肉店！

老井極上燒肉 資訊

崇德店：台中市北屯區崇德路二段256號

電話：04-2247-8590

美村店：台中市西區美村路一段289號

電話：04-23015511

去年底在台北信義區新開幕的「老井極上燒肉」也是來自台中的燒肉名店 圖片來源：IG@gokujo_yakiniku

台中燒肉餐廳推薦5：茶六燒肉堂

Google評論：4.8顆星（東山店）

來自輕井澤集團旗下的燒肉品牌茶六燒肉堂，是年輕人的熱門燒肉選擇！除了食材的品質在一定水準之上，價格也十分經濟實惠。

茶六燒肉堂 資訊

新朝富店：台中市西屯區朝富路202號

電話：04-2258-7126

公益店：台中市西區公益路268號

電話：04-23281167

中清店：台中市北屯區中清路二段1037號2樓

電話：04-24251138

東山店：台中市北屯區東山路一段327號

電話：04-2239-5234

來自輕井澤集團旗下的燒肉品牌茶六燒肉堂，是年輕人的熱門燒肉選擇 圖片來源：IG@chaliu6

台中燒肉餐廳推薦6：三山燒肉

Google評論：4.7顆星

同樣來自輕井澤集團的最新燒肉品牌三山燒肉，剛開幕時也是一位難求！套餐選擇非常多樣，除了各式肉品外，招牌的三山蔬果棒也是超級特別，能品嚐到食材最原始的爽脆鮮甜。而附有新鮮薄切肉片的三山牛肉湯也十分受到歡迎！

三山燒肉 資訊

文心店：台中市南屯區文心路一段536號

電話：04-23105115

同樣來自輕井澤集團的最新燒肉品牌三山燒肉，剛開幕時也是一位難求 圖片來源：IG@ouou0620

台中燒肉餐廳推薦7：山鯨燒肉

Google評論：4.9顆星（山鯨本家．HONKE）

台中在地超有日系氛圍感的山鯨燒肉，除了超滿足的肉品組合，還有走浮誇路線的冒煙日本和牛寶箱，是視覺和味覺的雙重饗宴！山鯨燒肉的裝潢也十分精細，能坐在櫻花樹下吃燒肉真的太浪漫！另外店內還提供免費的和服體驗，除了各式各樣的和服選擇，還有面具、髮飾、木屐及各種道具搭配，趕快來拍照打卡！

山鯨燒肉 資訊

漢口創始店：台中市北區漢口路四段70-1號

電話：04-2291-8833

本家 • HONKE：台中市西屯區寶慶街67號

電話：04-27063000

台中在地超有日系氛圍感的山鯨燒肉，除了超滿足的肉品組合，還有走浮誇路線的冒煙日本和牛寶箱，是視覺和味覺的雙重饗宴 圖片來源：FB@山鯨燒肉

台中燒肉餐廳推薦8：森森燒肉

Google評論：5.0顆星（台中站前秀泰店）

想找超高CP值燒肉，首選一定非森森燒肉莫屬！主打五大無限供應的自助吧及店內嚴選高品質肉品，多樣化的選擇一定能滿足不同顧客的喜好。同時森森燒肉也堅持「一店一風格」，因此每間分店的裝潢風格都各有特色！

森森燒肉 資訊

黎明店(創始店)：台中市南屯區黎明路二段382號

電話：04-22582302

台中公益店：台中市南屯區公益路二段211號

電話：04-2255-3361

台中中科店：台中市西屯區台灣大道四段1316號

電話：04-2463-1316

台中洲際店：台中市北屯區昌平東二路137號

電話：04-2422-0833

台中站前秀泰店：台中市東區南京路66號S2館1樓

電話：04-22153088

想找超高CP值燒肉，首選一定非森森燒肉莫屬 圖片來源：IG@black19851023

