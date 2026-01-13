台中選物店推薦Top 6 ：「冰火山」特色古物收藏，「感傷唱片行」全台唯一卡帶專賣店

選物店成為現代人提升生活品味的必訪之地，無論是精緻文具、手工器皿、古董精品，還是服飾選品，都吸引著注重生活質感的愛好者。這次，帶大家走進國內旅遊的熱點「台中」，除了耳熟能詳的勤美、草悟道和審計新村之外，其實還隱藏著許多獨具特色的選品小店。以下我們精挑細選了6間推薦，讓你在旅途中慢下腳步，細細感受不同選物空間的獨特氛圍。

台中特色選物店1：明星古董

透過大面積的落地窗與溫潤的木框，隱約能看見店內色彩亮眼的古物陳列，這間明星古董店專注於1970年代至2000年的精品，連室內風格都承襲早期設計中大膽創新的跳躍感，又不失低調內斂的細節。若你對質感有同樣的追求，那不仿到這裡走走，或許能挖掘到屬於你的專屬寶藏。

【明星古董】

地址｜台中市西區美村路一段564巷27號

台中特色選物店2：冰火山

原先以咖啡店形式營業的「火山花店」，如今已轉型為非典型選物店 Source：Bella儂儂

店內主要以收藏台灣古物為主，並搭配許多從未見過的獨特物件 Source：Bella儂儂

原先以咖啡店形式營業的「火山花店」，如今已轉型為非典型選物店。隱藏在民宅的巷弄中，彷彿走進一個與現實截然不同的異世界，店內主要以收藏台灣古物為主，並搭配許多從未見過的獨特物件，燈具、花器、礦物、貝殼製品等多樣珍品，店內所有看得到的東西都可以詢價，不僅能發現許多在其他老物店無法尋得的寶藏，還可以欣賞台灣新銳藝術家的創作作品，整間店充滿奇幻氣息，讓人忍不住想細細探索。

【冰火山】

地址｜台中市西區中美街253巷22號

台中特色選物店3：感傷唱片行

遇見一個充滿堅定信念的藝文空間，是相當難得的事，來到感傷唱片行，喜歡實驗音樂與黑膠愛好者，這裡絕對是天堂。作為全台唯一卡帶唱片的專賣店，不僅致力於收藏與販售二手音樂卡帶，更肩負卡帶文化的使命，持續發行全新作品。此外，店內也結合書籍、選物、飲品和展覽，讓每位到訪者在沉浸於音樂的同時，也能探索藝術設計的更多可能性，將靈感與風格融入生活，展現台中這座城市溫柔抒情卻又豐富多元的一面。

【感傷唱片行】

地址｜台中市西區美村路一段564巷12號

台中特色選物店4：Washida home

隱身於勤美旁的巷弄中，Washida home純白且寬敞的選品空間，以「家」為靈感，營造出一處結合服裝、家居選品與藝術展覽的多元場域。店內精選來自世界各地的手工服飾與配件品牌，散發精緻的工藝魅力。同時，選品範圍延伸至陶器、香氛等日常用品，以細膩的老家具作為背景襯托，在這裡，你可以放慢腳步品味生活的質感，細節控們千萬不要錯過了！

【Washida home】

地址｜台中市西區中興四巷4號

台中特色選物店5：ZASSO草也

創立於2014年的「ZASSO草也」，靜靜座落在民宅間，一棵茂盛的綠樹守護著入口，為空間增添一抹自然詩意。透過大片落地窗，店內的美好景致若隱若現，陽光從窗戶和天井灑下，光影交錯之間，通往二樓的優雅迴旋梯更為空間注入一份柔和與靜謐。一樓設有選物店，專注展出台日工藝家的精緻創作，從杯盤器皿到手作飾品、皮件與織品，每一件都蘊含匠心獨具。二樓則作為展覽與活動空間，提供訪客更多與藝術接觸的可能，讓每一次造訪都成為探索創意與美的旅程。

【ZASSO草也】

地址｜台中市西區五權西六街72號

台中特色選物店6：Risograph Museum

位於台中文化中心地帶，Risograph Museum是一家結合創作、選物與分享的小型數位孔版印刷博物館。這裡不僅提供精緻的印刷服務，更是一個匯聚世界各地創意設計的選品空間，展出的作品風格多樣，從可愛幽默到前衛獨特，也是創作者們交流靈感的平台。店內建築以純白為基調，如同一張等待創作的畫布，與色彩繽紛的孔版印刷作品相映成趣，可以在這裡欣賞獨特的孔版設計，還可以挑選一份精緻的特色禮物回家！

【Risograph Museum】

地址｜台中市西區五權西路一段21號

