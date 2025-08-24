台中4座文化地標 信義房屋：三大版圖成形

▲素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標，其中水湳經貿園區就有兩座。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 素有文化之都美譽的台中市，將在五年內迎來四座世界級文化地標！普立茲建築大師Frank Gehry將操刀位於水湳經貿園區的「中國醫藥大學美術館」，預計2029年完工，這也是他在東亞的首個作品；而距離不到三公里的台中「綠美圖」則預計在今年底舉行首展；另外包含2024年年底開幕的西區草悟道勤美術館，及預計2026年完工，位於七期重劃區秋紅谷的「童書之森．台中」。

信義房屋中二區協理王聖憲指出，這些文化場館的進駐地點正好落在水湳經貿園區、七期重劃區及西區草悟道，分別代表新興發展區域、核心政商區域、及傳統蛋黃區。

水湳經貿園區是近年最受矚目的發展區域，也囊括了兩座普立茲克獎國際級美術館：中國醫藥大學美術館；及距離不到3公里的綠美圖；預計今年10月開展的國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運站、腹地廣大的中央公園與未來台中大巨蛋預定地。住宅方面目前仍以預售案為主，主流產品是2房的小坪數電梯大樓，含車位總價約2000至3000萬元，受到年輕首購族喜愛；亦有主打面朝中央公園景觀的大坪數產品，總價約在4000萬-7500萬元之間，吸引重視景觀與品質的自住族群，由於水湳經貿園區各項建設規劃不斷，未來發展也備受各界看好。

七期重劃區幾乎可說是台中豪宅區的代名詞。由安藤忠雄設計的兒童圖書館「童書之森」更位於心臟地帶秋紅谷旁，完工後將替區域注入更多自然與文化的元素。區域內有台中市政府、市議會、國家歌劇院與四大百貨商場，及多個外商科技業總部，加上捷運藍線完工後將與綠線在市政府站交會，具備完善機能。住宅特色是大坪數、高總價，新推預售案單價屢創新高，最高成交價已到143.8萬，中古屋則視屋齡、建商品牌、等等條件而有所不一，平均單價約在40-65萬之間，主要買方來自中部五縣市企業主與高資產族群，隨著交通與各項建設將持續發酵，七期仍是台中最核心區域之一。

西區草悟道由隈研吾設計的「勤美術館」已於2024年底開幕，與周邊國立美術館、國立科學博物館，串聯成完整的文化生活圈，西區機能成熟，草悟道上更有勤美誠品百貨、勤美洲際酒店、及周邊各類型的商家，是台中市人潮最聚集的區域之一，住宅則以中古屋為主，吸引重視生活品質的族群，在地居民也因區域認同度高鮮少移出，一旦有物件釋出都相當搶手，西區因開發早，僅有零星新建案，主要以中古屋為主，屋齡30年以內的中古電梯公寓，平均單價約落在28-40萬元，總價帶在2000-4000萬之間。西區住宅產品多元，亦有華廈、公寓、套房等等，居住氣息良好。

王聖憲總結，這些由國際建築大師打造的世界級文化場館，將為台中市提升城市美學，並提供市民更多的文化資源，也有領頭羊作用，吸引更多國際目光，有望為台中創造更多成長動能，而水湳經貿園區、七期重劃區與西區也各自展現其優勢，不但展現台中市的多元成長核心，也將持續推動都市發展。



