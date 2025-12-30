台僅3條往返日本國際航線可飛 影響10萬旅客

【on.cc東網專訊】中國人民解放軍進行圍台軍演之際，台灣民航局周二（30日）指只有3條往返日本的國際航線不受影響，其他均無法使用，受影響旅客人數逾10萬人。內陸的金門、馬祖航線也完全受阻。

中國大陸民航單位周一（29日）發布飛航公告指周二早上8時至傍晚6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習，禁止航空器進入。台灣民航局指出，台北飛航情報區周二共有14條國際航線及4條內陸航線，上述臨時危險區覆蓋大多數台北飛航情報區航線，國際線僅東北面往返日本的航線不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。內陸的本島航線，以及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，往返金門、馬祖航線則受阻。

數據顯示，周二早上8時至傍晚6時的表定航班包括國際離場約296架次、國際到場約265架次、過境約296架次，合計約857架次；內陸線受影響航班為金門65架次、馬祖14架次。考慮到周二早上的航班起飛後會受演習影響無法即時返程，航空公司合共取消金門68架次、馬祖16架次航班，約6,000人受影響。

國際線航班料有明顯延誤，且軍演結束後仍有遞延現象，需逐步消化，台灣民航局提醒航空公司預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量。航管單位會因應周二的演習實際情況，適時啟動流量管制，並協調航空公司於演習結束後加開航班應對。

