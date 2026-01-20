台公布新增籌購武器清單 包括與美研發裝備系統

【on.cc東網專訊】台灣防務部門周一（19日）公布新的1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞特別預算採購項目，涉及7類武器。除已公布的美售5大項目外，新增包括逾20萬架無人機、1,000餘艘無人艇，以及台美共同研發及採購合作的裝備、系統等。

該部門在機密專報結束後，針對可公開部分向立委提交「強化防衞韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」規劃執行說明資料。當中強調特別預算涵蓋三大特色，聚焦不對稱戰力的整合與強化防衞韌性，包括建構防衞體系、打造「台灣之盾」，引進高科技與人工智能（AI）、加速擊殺鏈，厚植防衞產業、打造非紅供應鏈。

說明資料提到籌購品項共7類，包括60門M109A7自走炮等精準火砲，82套M142高機動多管火箭系統（HIMARS）等遠程精準打擊導彈，1,554架ALTIUS-700M無人機等無人載具及反制系統，70套標槍導彈等防空、反彈道及反裝甲導彈，人工智能決策支援系統、戰術網絡及部隊快速情資分享應用套件，強化作戰持續量能相關裝備，並將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統以獲取新興科技系統。

