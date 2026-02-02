台准帶合法加熱煙免稅入境 搞錯可罰500萬新台幣

【on.cc東網專訊】台灣《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》新制周日（1日）已生效，旅客能自免稅店購買加熱煙產品，每人限量200支免稅入境。但衞福部國健署提醒，只能在台灣本島或離島的免稅店購買合法通過的加熱煙，從境外攜入非法煙品抵台，最重可罰500萬元（新台幣，下同，約123萬港元）。

台媒指出，由於資訊誤傳，部分民眾以為可隨意購買喜愛的海外加熱煙產品，但其實新規定有限制，是經衞福部核定、通過健康風險評估的指定品項，嘗試帶回未經許可的加熱煙仍屬違法行為。國健署菸害防制組組長羅素英表示，台灣去年通過美日兩家業者的加熱煙，共14個品項與4款組合元件可上市販售，而兩業者均稱其他地區沒販售相同產品，因此入境旅客仍不能從其他地區攜帶加熱煙和組合元件來台。

當局強調新規上路後，只有在台灣本島及離島的免稅商店，才可能買到合法加熱煙，若違規攜帶從境外買的電子煙、加熱煙相關產品或元件，不論數量多寡均屬違法行為，可罰款5萬元（約1.23萬港元）至500萬元，相關煙品將退運或全數銷毀。

