台北嚴重車禍 三立電視台採訪車高速撞銀行 釀 10 傷 3 人傷勢嚴重︱Yahoo

採訪車高速衝向彰化銀行吉林分行。

【Yahoo新聞報道】台北今日（23 日）下午約 3 時發生嚴重交通意外。一輛三立電視台採訪車在行駛途中突然失控，以高速衝向路口的彰化銀行吉林分行，整輛車直接撞入銀行大門及 ATM 提款機位置，包括司機在內共 10 人受傷，其中 3 人傷勢嚴重。

根據現場閉路電視片段及目擊者描述，肇事採訪車在通過路口時並未減速，疑似為閃避正在橫過斑馬線的行人，突然向右偏移並衝上行人路，並撞上銀行外牆，兩台提款機被撞至毀損變形，車頭凹陷。當時有多名在等候紅燈或在銀行內的民眾被撞飛或被噴出的磚瓦砸傷。

在 10 名傷者當中， 32 歲李姓女子與 37 歲吳姓女子一度傷重昏迷，其餘傷者包括一名 28 歲簡姓男子受重傷，以及採訪車內的 33 歲何姓記者與多名在場民眾受輕傷。

整輛車直接撞入銀行大門。

涉事司機說法反覆

肇事的 67 歲林姓司機在案發後接受警方調查，通過酒精呼氣測試。林姓司機對於事發原因說法反覆，起初表示因突然恍神導致車輛失控，隨後稱是車輛故障，最後則改口指當時踩不到煞車。

三立電視台隨後發表聲明，對是次事故造成民眾受傷及銀行設施毀損深表歉意。電視台表示已成立專案小組調查事故原因，並派員前往醫院探視及慰問傷者。聲明強調將會全力協助傷者及其家屬處理醫療照護，並依法承擔所有賠償與法律責任。