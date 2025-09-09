台北唯一地面火車重現！國家鐵道博物館開放 搭藍皮柴車，如置身電影場景

台灣再添文化新地標！歷經9年修復與籌備，坐落於台北市信義區的國家鐵道博物館，終於在2025年7月31日迎來第一階段正式開放。這個由台北機廠轉型而成的博物館，除了保存珍貴的鐵道文物與古蹟建築群，最吸引人的莫過於週末限定的藍皮柴油火車體驗——這是目前台北市區唯一能搭乘的地面列車，每趟650米的路程，讓大家穿梭在古蹟之間，彷彿回到鐵道黃金時代。

國家鐵道博物館正門入口，原台北機廠總辦公室建築經修復後成為展覽空間，見證台灣鐵道發展的重要里程碑。（官方圖片）

從台北機廠到國家鐵道博物館

國家鐵道博物館的前身是1935年建成的台北機廠，曾經是全台最重要的火車維修、保養與組裝基地。2012年機廠遷往桃園富岡後，這片佔地17公頃的土地差點變成開發用地。經過民間團體及文化界努力後，2015年被指定為國定古蹟，隔年正式啟動博物館籌備計畫。

博物館以「活的鐵道博物館」為理念，第一階段開放的北側園區包含總辦公室、澡堂、大禮堂、柴電工場、技工養成所、材料試驗所等六棟修復完成的古蹟建築。最特別的是，園區拆除了原本的工廠圍牆，改建成綠化觀景區與行人步道，讓博物館真正融入社區生活。從封閉的工業場域轉型為開放的文化空間，這裡不只展示火車，更保留了台灣鐵道發展的完整脈絡。

柴電工場內展示24輛經修復的典藏車輛，透過懸掛透明車殼與互動螢幕，讓大家深入了解柴油機車的內部構造。（官方圖片）

員工澡堂建於1935年，半圓弧造型屋頂與鋼桁架結構是其特色，現已轉型為展覽空間，展示1930年代的工人生活文化。（官方圖片）

8大展覽串連鐵道記憶

第一階段開放推出3個常設展（如柴電工場展、員工澡堂場景重現）、2個現地展（例如職工生活場景）、3個特展，以及特為兒童設計的親子互動空間。柴電工廠展出24輛保存車輛，訪客可透過互動螢幕和透明車殼了解火車結構。澡堂展區重現1930年代的浴池設施，展示修復過程和員工生活。大禮堂則聚焦鐵路工人的用餐文化，結合影像和文物。特展包括台灣鐵道文化史，以及攝影師的作品，呈現火車在文學和電影中的角色。親子空間提供積木和遊戲，讓小朋友學習鐵道知識。這些展覽強調互動，讓大家不只觀賞，還能參與其中。

柴電工廠內的火車展示，車輛排列整齊，燈光照亮內部結構。大家可以走近觀察引擎和車廂細節，感受鐵道工程的精密與魅力。（官方圖片）

總辦公室展區展出作家手稿、黑膠唱片與鐵道刊物，透過文學與音樂呈現火車在台灣人記憶中的情感連結。（官方圖片）

假日限定：藍皮火車之旅

每逢週六日與國定假日，園區開放搭乘修復完成的DR2203與DR2303號藍皮柴油客車。這款被鐵道迷暱稱「孔雀藍」的列車，車身來自1930年代，車廂頭尾都設有駕駛室，過去是臺鐵支線主力，1980年代經常出現在台灣電影中。路線長約650米，來回總辦公室與組立工場。每天10班次，每班限50人，車內保留皮製座椅、手動車窗與電扇，乘搭時有專人提供語音導覽，介紹車輛特色與園區歷史。憑票還可兌換限定名片式紀念車票，並與列車長、駕駛室合影留念。這個體驗重現地面鐵道的風景，讓有種返回上世紀80年代的電影場景。

藍皮火車內部保留原始皮製座椅與手動車窗，乘客可在行駛中感受1930年代的火車旅行氛圍。（官方圖片）

乘車體驗路線圖，列車從鐵博東站出發，行經650公尺軌道至鐵博西站，沿途穿越古蹟建築。（官方圖片）

藍皮火車每逢週六日與國定假日，由早上10時至下午4時，共開行10班次，每班限額50人。（官方圖片）

台北國家鐵道博物館

地址：台北市信義區市民大道5段50號（ 地圖 ）

營業時間：9:30am-5pm(星期一休館)

交通：松山新店線(綠)「南京三民站」2號或3號出口，步行約10分鐘 或 板南線(藍)「市政府站」1號或2號出口，步行約15分鐘

收費：

柴電工廠展區： 全票100新台幣，優待票50新台幣（學生、假日65歲以上長者），團體票80新台幣（20人以上），免票包括6歲以下兒童、平日65歲以上長者、身心障礙者及陪同、義工卡持有者。

藍皮火車乘車： 全票150新台幣，優待票75新台幣（6至12歲兒童、65歲以上長者），免票包括6歲以下兒童（需成人陪同）、身心障礙者及陪同。

其他區域免費入場。

網址：按這裏

