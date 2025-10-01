台北捷運老婦逼讓座 年輕人「起飛腳」施襲 (多圖有片)

台北捷運有長者逼年輕人讓座後，雙方先後口角和動武。(網上片段截圖)

台北捷運公司近日將車廂內博愛座改名為「優先席」，未料周一發生逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把雨傘的老婦，疑因不滿一名年輕人坐在優先席，不停逼對方讓座，更以手中的袋子打了年輕人幾下，該名坐在優先席上的年輕乘客當場「起飛腳」將老婦踢到對面座位上跌坐。

台北捷運表示，案發在9月29日下午約4時許，信義安和站往淡水方向一部列車，有旅客於對講機表示兩人因優先席起爭執，站長接獲通知上車處理，未影響營運。當地警方說未接獲相關報案，後續將查閱相關資料依法偵辦，同時也呼籲旅客搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，請冷靜處理，切勿以口角或肢體衝突方式解決。

▼長者逼讓座遭年輕人「起飛腳」施襲逐格睇▼

網民：那老人很莫名其妙

有網民在社交平台Threads發布一段影片，可見台北捷運9月29日下午淡水信義線開往淡水方向的列車上，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過有一名老婦堅持要坐在優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人不讓座，便以沉重的包包多次揮打對方。

年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後起身人「起飛腳」攻擊老婦，令她被踢飛到對面位置上。老婦隨即起立怒喊「我要叫警察！」並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人。」

影片曝光後，掀起網民熱議，「這個阿婆是捷運上罵人的常客」、「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾周坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋，說她東西很多很重」、「那老人很莫名其妙，不能好好說話在那邊打人，結果被踹了吧⋯⋯」、「在我看來是正當防衛」、「用袋子敲人家腳幹嘛」、「有技術性的踢阿婆的袋子」。同時也有許多網民呼籲不要以暴制暴，「老人髖關骨很脆弱，如果稍有不慎，會造成很大金額賠償責任」、「老人有問題先動手也不對，但以牙還牙、以暴制暴真有比較好嗎」、「老人乘客的行為雖然是非常無理厭惡，但這位年輕乘客有必要上升到用這種暴力回擊嗎」。

▼長者逼讓座遭年輕人「起飛腳」施襲過程▼

