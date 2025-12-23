台北捷運認閉路電視故障 與警均不知襲擊案疑犯持刀

【on.cc東網專訊】台灣27歲男子張文上周五（19日）在台北捷運、中山商圈隨機殺傷多人後墮斃，各方應對表現受到質疑。台北捷運公司周一（22日）承認車站閉路電視設備故障，以及未能即時鎖定疑犯去向，警方亦承認當時不知道疑犯持刀。

台北市議會交通委員會周一開會檢討襲擊案應對情況，台北捷運公司總經理黃清信承認，事發後發現閉路電視設備翻查錄影功能異常，目前會每日檢查；至於當下難以第一時間鎖定疑犯，是因整理資料需時，會要求廠商研議新增示警功能。董事長趙紹廉解釋，由於一部主機磁區案發前一天受損，導致7部閉路電視無法翻查錄影；強調案發現場沿線12部閉路電視錄影正常運作，可提供疑犯去向錄影，強調沒延誤辦案。

台北市警局和捷運警察隊則在委員會上證實，案發當日下午5時25分至32分接到6次通報，但均只提到捷運台北車站有煙霧，無一提及有人持刀，事後翻查閉路電視才發現疑犯掏刀，但沒看到刺向他人。台北捷運公司亦指當時不知道疑犯持刀，站長抵達現場時發現傷者胸口流血，不清楚原因，向行車控制中心通報有人受傷。

台北市警察局周一呼籲知情民眾，提供疑犯張文的犯罪工具、交往、薪資財務和酬庸等線索。網民起底發現其學術背景，他從永平工商餐飲科畢業後，考入虎尾科技大學資訊工程系，並完成一項研究計劃，題為《利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名》，內容直接以他本人照片作為實作範例，推測攝於2021年前後，上述研究曾獲政府補助4.8萬元新台幣（約1.19萬港元）。

另外，途人余家昶事發時為阻止張文投擲煙霧彈而死，台北市長蔣萬安表示會協助申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠。立法院內政委員會周一通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依褒揚條例由原籍地方政府提報辦理。

