台北施擊案 日本前記者傷口沾愛滋血

【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太上剛好身處誠品生活南西，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防藥品，預計周日（21日）返回日本接受複檢，自己並不太擔心。

木下黃太表示，他當時看到電單車司機受傷後倒地，正在血流如注。由於沒有任何準備或專業器材，他只能選擇試圖徒手按壓傷口止血，期間獲路人提供紙巾及上衣。談及有何憂慮自己感染愛滋病病毒時，他指自己自己手上結痂在救援過程中脫落，傷口直接接觸傷者血液，已依照台灣相關單位指示，前往指定醫院完成檢查，並領取愛滋病預防性藥品，目前尚未得知檢驗結果，不過心態平穩，會冷靜面對。

廣告 廣告

來自愛滋指定藥局藥師李懿軒解釋，在「U=U」（即測不到病毒＝不具傳染力）狀況下，感染力微乎其微，民眾毋須過度恐慌。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】