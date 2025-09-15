Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

台北捷運Citywalk｜沿捷運淡水信義線一日遊！年輕人必去赤峰街/微風平台睇靚景/夜市掃街食盡地道美食

台北捷運絕對是目前台北市內最便捷的大眾交通方式，其網絡涵蓋廣泛，車費相宜，亦不會塞車，方便一眾旅客前往各大景點！台北捷運主要有6條主要路線，包括板南線、文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和蘆洲線、環狀線；今次就精選淡水信義線的沿線景點，包括淡水老街、北投圖書館、地熱谷，讓大家一文睇清台北捷運好去處！

有關台北捷運淡水信義線

台北捷運淡水信義線連接象山站至淡水站，沿線有27個站，全長32.3公里，可細分為淡水線和信義線兩路段，兩線以中正紀念堂站為分界。沿路可達淡水老街、士林夜市、台北101等熱門景點，是遊客前往淡水海景和台北市區的重要交通幹線。除了主線外，北投區境內設有一條支線「新北投支線」，連接北投站至新北投；目前正在興建象山站東延至廣慈／奉天宮的延伸線。

要一日內多次出入捷運站，最抵玩一定是入手台北捷運一日票，在限期內無限次搭乘，比起逐次收費划算得多！出發前在網上購買，可以免卻現場排隊時間，只要出示購買認證就可以在桃園機場機場捷運櫃檯、台北車站A1區域、西門領取。

台北捷運一日票

價錢：$38.6起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

淡水信義線沿線景點1. 淡水站：淡水老街

淡水是一個充滿歷史的小鎮，是台灣北部最早開發的港口！淡水老街泛指中正路一帶，即從渡船碼頭附近與中山路交會口路段，沿路找到各個時期的建築特色，亦有不少傳統餅舖、雜貨店、古董藝品店及小食店，包括阿婆鐵蛋、阿給及阿媽的酸梅湯等，可感受片刻純樸自然的氣息。大家亦可走到淡水河、渡船頭、漁人碼頭等景點欣賞優美的日落！

淡水老街（相片來源：新北市政府觀光旅遊局）

淡水老街

地址：台灣新北市淡水區中正路（地圖按此）

交通：從淡水站步行11分鐘

淡水信義線沿線景點2. 新北投站：北投圖書館、地熱谷

地熱谷是北投公園旁中山路底左側的山谷窪地，北投溪的源頭，底部有多處溫泉湧出，溫度常年在90-100°C，有到處飄散住硫氣味，熱氣瀰漫，有如仙境的意象，吸引許多遊客前來參觀；北投圖書館坐落於北投公園內，附近有北投溫泉和溫泉博物館，建築物以木材建成，周遭被自然生態包圍，是台灣首座綠建築圖書館。總面積達650坪，一樓設有綠建築圖書區、露台戶外閱讀區，二樓有生態保育館藏特色區，地下一樓有兒童閱覽室及視聽室，讓人可以在自然中享受閱讀。

地熱谷（相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

北投圖書館（相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

地熱谷

地址：台北市北投區中山路30號之10 （地圖按此）

交通：捷運淡水信義線「北投站」轉乘新北投支線至「新北投站」，沿著中山路步行約15分鐘即可抵達

北投圖書館

地址：台北市北投區光明路251號（地圖按此）

交通：捷運淡水信義線「北投站」轉乘新北投支線至「新北投站」，步行7分鐘即達

淡水信義線沿線景點3. 士林站：國立故宮博物院

台灣國立故宮博物院分有台北故宮及嘉義故宮南院，兩者風格及收藏各有不同。當中士林站附近的台北國立故宮博物院，有近70萬件中華文物，為世界上最多中華古物的博物館，收藏品主要承襲自宋、元、明、清四朝，幾乎涵蓋了5千年的中國歷史，擁有「中華文化寶庫」的美名，當中三大「鎮館之寶」，包括「肉形石」、「翠玉白菜」和「毛公鼎」，吸引不少遊客前往朝聖。

台灣｜國立故宮博物院門票｜台北故宮．嘉義故宮（外國籍限定）

門票價錢：$37起 （原價$86）

SHOP NOW

國立故宮博物院（相片來源：KKday）

淡水信義線沿線景點4. 劍潭站：微風平台、台北表演藝術中心

除了旅客熟悉的士林夜市，近年劍潭站附近新增了不少新景點，包括微風平台及台北表演藝術中心。當中2021年增設的「微風平台」位於劍潭山親山步道內，從劍譚站步行約30分鐘即達。平台分為上下兩層，可眺望淡水河、基隆河及遠方的觀音山和大屯山等，坐擁整個大台北盆地和夕陽璀璨時刻及百萬日夜美景，成為人氣打卡的台北新景點之一。

台北表演藝術中心於2022年8月開幕，位於劍潭士林夜市舊址，佔地約2公頃，其獨特的球體建築，曾獲CNN評選為全球最具顛覆性的8大建築之一，場內經常舉行不同音樂劇、音樂會、舞台劇等，是一個充滿創意和想像的藝文樞紐，吸引不少人到場打卡。

微風平台（相片來源：ibo1030 @IG）

台北表演藝術中心（相片來源：臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center @Facebook）

淡水信義線沿線景點5. 圓山站：林安泰古厝

林安泰古厝林安泰古厝位於濱江公園，至今已擁有160年以上的歷史，為中國傳統四合院民宅建築，是台北市現存最完整的古厝建築。林安泰古厝到處都充滿傳統文化元素，其屋脊結構採一條龍的單脊做法，以燕尾曲線呈現自然柔和的風貌；外埕舖有紅普石，到處都是精細的雕刻，大家可細心觀察，即可窺見昔時生活的風貌情境，以及無數傳統建築文化的精髓與智慧。

林安泰古厝（相片來源：林安泰古厝民俗文物館@Facebook）

林安泰古厝

地址：台北市中山區濱江街5號 （地圖按此）

開放時間：星期二至日9am-5pm（星期一休館）

交通︰捷運淡水信義線「圓山站」步行20分鐘

淡水信義線沿線景點6. 雙連站：寧夏夜市

寧夏夜市位於民生西路、南京西路與重慶北路中間的寧夏路，號稱是台灣人覺得最好逛夜市、最美味夜市。整條夜市都是行人專用區，不用邊掃街邊睇車，每日下午5點至凌晨1點營業，個別攤檔的時間可能不同，以台灣傳統小食為主，推介老字號美食：圓環邊蚵仔煎、豬肝榮仔、方家雞肉飯、劉芋仔蛋黃芋餅等，大歎米芝蓮小吃！

寧夏夜市（相片來源：寧夏觀光夜市@Facebook）

寧夏夜市

地址：台北市大同區寧夏路58號（地圖按此）

營業時間：5pm-1am

交通：捷運淡水信義線「雙連站」步行7分鐘

淡水信義線沿線景點7. 中山站：赤峰街

赤峰街50年前這裡是台灣的二手汽車零件產業與五金產業發展的所在，近年轉型發展成為炙手可熱的文青熱點，老宅巷弄間藏匿服裝店、飾物店、cafe、小食店等，包括最美豆花店「榕美樹館」、復古咖啡店「登波咖啡」、手工製作的灑白甜麻糬等，旁邊的心中山線形公園不時舉行市集，文青們有空記得去逛逛！

赤峰街（相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

復古咖啡店「登波咖啡」（相片來源：臺北市政府觀光傳播局）

赤峰街

地址：台北市大同區赤峰街（地圖按此）

交通：捷運淡水信義線「中山站」步行4分鐘

淡水信義線沿線景點8. 台大醫院站：國立台灣博物館

國立台灣博物館位於二二八公園內，1908年成立，是台灣歷史最悠久的博物館，有著本館、古生物館、南門館、鐵道部等園區，以自然史蒐藏為主要特色，除了各期展覽如《博物臺灣》、《諾亞計畫》實境解謎遊戲等，還舉辦各種活動，如今有「做伙覕相揣」台語夏令營、「捷克城堡與堡邸」特展導覽、臺博館速成班等，是個適合親子的室內好去處

國立臺灣博物館本館+古生物館+南門館+鐵道部園區4館聯票

門票：$31起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂

國立台灣博物館（相片來源：Trip.com）

國立台灣博物館

地址：台北市中正區襄陽路2號（地圖按此）

開放時間：星期二至日每日9:30am-5pm（星期一休館）

交通：捷運淡水信義線至「台大醫院站」4號出口

淡水信義線沿線景點9. 中正紀念堂站：國立中正紀念堂

中正紀念堂是為已故前中華民國總統蔣中正（蔣介石）而建的紀念堂，原址是陸軍總部，由設計圓山大飯店的楊卓成設計，建築以藍和白色為主，象徵中華民國中的「青天白日」。堂內有3大常設展，展出有關蔣介石先生的物品，如服裝、文獻資料、照片等，亦舉辦各式各樣的藝文展，而左右兩側的國家音樂廳與國家戲劇院，亦會舉辦戲劇、音樂活動，吸引眾多遊客前往欣賞。

國立中正紀念堂（相片來源：中正紀念堂 Chiang Kai-shek Memorial Hall@Facebook）

國立中正紀念堂

地址：台北市中正區中山南路21號（地圖按此）

開放時間：9am-6pm

交通：捷運淡水信義線「中正紀念堂站」5號出口步行5分鐘

淡水信義線沿線景點10. 東門站：榕錦時光生活園區

除了覓食好去永康街，亦可到訪2022年開幕、位於台北市金華街的「榕錦時光生活園區」！園區是在台北市文化局「老房子文化運動計畫」下，將日治刑務所官舍古蹟修復而成，除有京都風格的日式建築和台北市定古蹟「臺北監獄圍牆遺蹟」，還有14間小店，包括人氣貝果店「好丘」、精品咖啡店「興波咖啡超級棧」、打卡甜品店「金錦町」，還有和服體驗、課程活動及展演等多元體驗服務，週末亦不時舉辦市集等活動，是熱門IG打卡的台北新景點。

榕錦時光生活園區（相片來源：榕錦時光生活園區官網）

精品咖啡店「興波咖啡超級棧」（相片來源：榕錦時光生活園區官網）

榕錦時光生活園區

地址：台北市大安區金華街167號 （地圖按此）

營業時間：11am-8pm

交通：捷運淡水信義線「東門站」步行8分鐘

淡水信義線沿線景點11. 台北101／世貿站：台北101

提到台北著名景點，點少得最具代表性的地標「台北101」，座落於信義區，目前為亞洲第三高大樓，觀景台分為室內和室外兩個區域，室內觀景台位於 89F，室外則位於 91F，還有對重要賓客開放的及戶外平台 Skyline 天際線，搭乘高速電梯，只需37秒便可直達，360度飽覽台北市景色。大家可在89樓觀景台的全新空間「高空Sky Lounge區」歎住美酒睇日落，又或欣賞《蕨美之蘭》年度特展，由台灣花藝之光美譽的凌宗湧大師設計，結合全台各地當季花卉，打造全台灣最高雲端花藝展。

台北101觀景台門票

門票：$140

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經KKday預訂

台北101（相片來源：Klook）

台北101（相片來源：Klook）

