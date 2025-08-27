南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起
台北近郊的溫泉勝地烏來，是許多當地人的假日放鬆熱點！今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，全館僅設5間獨棟Villa套房與客房，其中3間套房配有獨立露天風呂，可一邊眺望紅河谷，一邊享受溫泉。如今Trip.com正推出48折優惠，1泊3食人均只需$2,375起，下個台北旅遊不妨去烏來泡溫泉兼親親大自然吧！
只有5間套房與客房 部份設露天風呂
位於新北烏來紅河谷的奢華溫泉Villa Resort「蘇卡利‧漫活」剛於今年7月1日正式開幕，以「隱世奢旅」為概念，建物保留了南勢溪原始山稜線景觀，使自然與建築達到和諧共存。館內只有5間獨棟Villa套房與客房，包括「不朽」與「山盟」2間雙人客房，以及「織」、「茶」、「岩」3間獨棟Villa套房，運用石材、木材、竹子等天然建材，營造靜謐雅致的山林氛圍；房內配備奢華，包括Marshall藍牙喇叭、Dyson風筒、Karl Lagerfeld沐浴備品，重點是客房均設溫泉設施，其中3間套房更配有獨立露天風呂，能一邊眺望紅河谷的紅岩與碧溪，一邊享受有「台灣美人湯」之稱弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸完成身皮膚滑嘟嘟光滑柔細。
一泊3食人均$2,375起
如今Trip.com正推出47折優惠，1泊3食每晚為$4,750，人均只需$2,375起，入住雙人客房，包下午茶、晚市套餐以及翌日早餐，當中晚餐共有5道菜，以當地時令食材入饌製作原野野菜盤、野菜湯、鳳梨烤雞、加拿大活龍蝦及芒果剉冰，能在房內享用，私隱度高！如此奢華住宿，難得接待小朋友，6歲以下小朋友可免費入住（每間房最多可容納2位），親子客都適合呢！
「蘇卡利‧漫活」
9-10最平房價：一泊3食每晚$4,750起，人均$2,375起
「蘇卡利‧漫活」
地址：新北市烏來區8號（地圖按此）
交通：從台北捷運新店站搭乘新店客運巴士「849」，於「成功站」下車步行約10分鐘
更多相關文章：
台灣抽獎再延長！把握最後機會 台北/台中/高雄旅行有機會贏新台幣5,000！即睇登記及領取方法｜台灣福利金2025
台北酒店2025｜台北新酒店推薦20間！人均低至$275.2 人氣奢華之選寒居酒店/台北小巨蛋茹曦酒店/西門町首間日牌酒店
台證2025｜台證印刷最新消息！到底是用黑白或彩色？即睇台灣移民署官方回應
台證2025｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用
台北酒店｜奢華五星級酒店Top 5！最平人均$638起 鄰近台北101、松山文創園/信義區景觀露天泳池 即睇9-10月房價
台北親子室內好去處！NAKED沉浸式海洋藝術展、TOMICA博覽會、鳳梨酥工作坊
台灣旅遊｜米芝蓮級早餐店阜杭豆漿外賣到酒店！不用早起、免排隊 悠閒享受豐盛早餐鹹豆漿油條
台北自由行6大全新開幕景點！新地標Dream Plaza/烏來最美溫泉Villa/南港LaLaport
台北新商場「Dream Plaza」開幕！全球最大Starbucks、24小時旗艦書店、餐廳最夜開至凌晨
無印良品首間手搖茶飲店登場！選用台灣茶葉製作10款限定茶飲 包括成人限定清酒系列
脫單必讀！台灣月老寺廟最靈驗5選 線上求籤解籤、小S/林心如/舒淇都曾參拜
跟《國家地理雜誌》遊台灣！別只去夜市，一起探索5大隱藏版生態秘境：千年紅檜、亞熱帶雨林
