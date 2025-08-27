Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

台北溫泉酒店｜烏來全新奢華溫泉Resort 48折優惠！獨棟Villa配備露天風呂、一泊3食人均$2,222起

台北近郊的溫泉勝地烏來，是許多當地人的假日放鬆熱點！今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景，全館僅設5間獨棟Villa套房與客房，其中3間套房配有獨立露天風呂，可一邊眺望紅河谷，一邊享受溫泉。如今Trip.com正推出48折優惠，1泊3食人均只需$2,375起，下個台北旅遊不妨去烏來泡溫泉兼親親大自然吧！

今年7月烏來迎來一間奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利‧漫活」，選址在紅河谷的靜謐山水間，坐擁壯闊山谷與清澈溪谷之景。（相片來源：Trip.com）

只有5間套房與客房 部份設露天風呂

位於新北烏來紅河谷的奢華溫泉Villa Resort「蘇卡利‧漫活」剛於今年7月1日正式開幕，以「隱世奢旅」為概念，建物保留了南勢溪原始山稜線景觀，使自然與建築達到和諧共存。館內只有5間獨棟Villa套房與客房，包括「不朽」與「山盟」2間雙人客房，以及「織」、「茶」、「岩」3間獨棟Villa套房，運用石材、木材、竹子等天然建材，營造靜謐雅致的山林氛圍；房內配備奢華，包括Marshall藍牙喇叭、Dyson風筒、Karl Lagerfeld沐浴備品，重點是客房均設溫泉設施，其中3間套房更配有獨立露天風呂，能一邊眺望紅河谷的紅岩與碧溪，一邊享受有「台灣美人湯」之稱弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸完成身皮膚滑嘟嘟光滑柔細。

酒店以「隱世奢旅」為概念，建物保留了南勢溪原始山稜線景觀，使自然與建築達到和諧共存。（相片來源：Trip.com）

館內只有5間獨棟Villa套房與客房，運用石材、木材、竹子等天然建材，營造靜謐雅致的山林氛圍。（相片來源：Trip.com）

3間套房更配有獨立露天風呂，能邊眺望紅河谷的紅岩與碧溪，邊享受有「台灣美人湯」之稱弱鹼性碳酸氫鈉泉。（相片來源：Trip.com）

一泊3食人均$2,375起

如今Trip.com正推出47折優惠，1泊3食每晚為$4,750，人均只需$2,375起，入住雙人客房，包下午茶、晚市套餐以及翌日早餐，當中晚餐共有5道菜，以當地時令食材入饌製作原野野菜盤、野菜湯、鳳梨烤雞、加拿大活龍蝦及芒果剉冰，能在房內享用，私隱度高！如此奢華住宿，難得接待小朋友，6歲以下小朋友可免費入住（每間房最多可容納2位），親子客都適合呢！

「蘇卡利‧漫活」

9-10最平房價：一泊3食每晚$4,750起，人均$2,375起

按此經Trip.com預訂 按此經KLOOK預訂

1泊3食每晚為$4,750起，人均$2,375起，入住雙人客房，包下午茶、晚市套餐以及翌日早餐。（相片來源：Trip.com）

「蘇卡利‧漫活」

地址：新北市烏來區8號（地圖按此）

交通：從台北捷運新店站搭乘新店客運巴士「849」，於「成功站」下車步行約10分鐘

