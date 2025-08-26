台北甜蜜覓食被直擊 吳慷仁邵雨薇愛情長跑

▲吳慷仁（右）與邵雨薇（左）愛情長跑多年，跨越「七年之癢」，日前傳出早就登記完婚了，近日被拍到在台北街頭覓食，2人互動超甜蜜。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

[NOWnews今日新聞] 交往長達8年的吳慷仁與邵雨薇，去年底曾被爆出同居、祕婚傳聞，雖然女方親自否認，但2人始終甜蜜如昔，吳慷仁也多次公開強調邵雨薇對自己的重要性，讓粉絲對這段戀情充滿祝福，即便不常在社群公開放閃，他們仍以低調自然的互動，展現超越「7年之癢」的堅定感情，近日2人被直擊在台北街頭覓食約會，讓不少粉絲直呼：「互動真的超甜！」

▲金馬影帝吳慷仁日前傳出跟女友邵雨薇已經登記結婚。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

街頭隨興覓食 猶豫不決的選擇

根據《CTWANT》報導，本月4日晚間6點多，有讀者在台北天津街巧遇2人，身穿休閒服的吳慷仁與剛剪短髮的邵雨薇完全沒有偽裝，就這樣大方地站在路邊討論要吃什麼晚餐，2人時而對視、時而熱烈討論餐廳選擇，模樣就像再普通不過的小情侶，毫無明星架子。

隨後吳慷仁與邵雨薇先走到一家牛肉麵館外細心翻閱門口菜單，邵雨薇甚至脫下帽子散熱，但最終沒有進入，隨後他們又前往一家烏龍麵專賣店，同樣在門外看了許久，經過多番考慮，這間Google評價高達4.7分的餐廳，終於成為他們當晚的覓食終點。

▲邵雨薇近期剪短髮，以新造型示人。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）

低調卻充滿甜味 感情保持初心羨煞旁人

雖然吳慷仁與邵雨薇覓食只是日常用餐小事，但從互動中仍能感受到2人之間的默契與親密，無論是街頭討論菜單，或是並肩散步，都流露出細水長流的幸福氛圍。這對情侶走過8年愛情長跑，依然保持初心、羨煞旁人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

吳慷仁重病喊「她是救命恩人」 愛了邵雨薇8年、祕婚內幕全曝光

《親密之海》結局3看點哭爆！吳慷仁三溫暖洩慾 于子育放下執念

《親密之海》被吳慷仁「舔遍全身」！李至正床戲被抱怨：太用力了