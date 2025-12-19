台北男子擲煙霧彈後隨機傷人 至少9人受傷 誠品南西店傷人後墜樓｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】台北捷運台北車站M7出口今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成至少3人重傷、4人輕傷，疑犯其後墜樓。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。

台北市警方傍晚 5 時 24 分接報，台北車站 M7 出口附近有人丟擲煙霧彈，導致一名57歲男子昏迷，心肺功能停止送院搶救。

台北市長蔣萬安表示，目前了解疑犯為 27歲本地男子，極有可能畏罪墜樓，捷運雖已恢復正常營運，但警方巡邏會持續加強。台灣領導人賴清德發文呼籲，不要轉發未經查證的訊息，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情。